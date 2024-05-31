Проект beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз

В рамках проекта beeline cloud предоставляет защиту от DDoS-атак, которые представляют собой одну из самых распространённых и разрушительных форм кибератак. Они заключаются в создании искусственного трафика на целевой сайт с целью перегрузить его и сделать недоступным для пользователей. Это может привести к значительным финансовым потерям, репутационному ущербу и потере доверия со стороны аудитории.