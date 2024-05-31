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Проект beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз

Проект beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз

31 мая 2024, 10:02
Фото: ru.freepik.com/free-photo/programming-background-with-person-working-with-codes-computer_38669430.htm
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beeline cloud придерживается принципов социальной ответственности и высокого качества услуг.

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил новый проект «Тесла», направленный на киберзащиту социально-значимых ресурсов в сферах культуры, искусства, благотворительности и медиа.

В рамках проекта beeline cloud предоставляет защиту от DDoS-атак, которые представляют собой одну из самых распространённых и разрушительных форм кибератак. Они заключаются в создании искусственного трафика на целевой сайт с целью перегрузить его и сделать недоступным для пользователей. Это может привести к значительным финансовым потерям, репутационному ущербу и потере доверия со стороны аудитории.

Система защиты beeline cloud от DDoS-атак включает:

  • Мониторинг трафика в реальном времени: позволяет быстро выявлять и реагировать на подозрительную активность, предотвращая перегрузку сайта.
  • Многоуровневые фильтры: эффективно отсеивают вредоносный трафик, пропуская только легитимные запросы.
  • Автоматическое масштабирование: обеспечивает стабильную работу сайта даже при попытке значительной перегрузки.

Подчеркивая важность сохранения ценностей и поддержания стабильной работы значимых цифровых ресурсов, beeline cloud придерживается принципов социальной ответственности и высокого качества услуг.

Олег Мотовилов, генеральный директор beeline cloud:

— Мы понимаем важность безопасности в цифровом пространстве и стремимся обеспечить максимальную защиту для тех, кто делает мир лучше. Мы верим, что каждый проект, направленный на улучшение общества, заслуживает надежной защиты от киберугроз. Проект «Тесла» — это наш вклад в поддержку таких инициатив.

Заявки на участие можно подать на официальном сайте проекта.

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