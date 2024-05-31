Проект beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил новый проект «Тесла», направленный на киберзащиту социально-значимых ресурсов в сферах культуры, искусства, благотворительности и медиа.
В рамках проекта beeline cloud предоставляет защиту от DDoS-атак, которые представляют собой одну из самых распространённых и разрушительных форм кибератак. Они заключаются в создании искусственного трафика на целевой сайт с целью перегрузить его и сделать недоступным для пользователей. Это может привести к значительным финансовым потерям, репутационному ущербу и потере доверия со стороны аудитории.
Система защиты beeline cloud от DDoS-атак включает:
Подчеркивая важность сохранения ценностей и поддержания стабильной работы значимых цифровых ресурсов, beeline cloud придерживается принципов социальной ответственности и высокого качества услуг.
Олег Мотовилов, генеральный директор beeline cloud:
— Мы понимаем важность безопасности в цифровом пространстве и стремимся обеспечить максимальную защиту для тех, кто делает мир лучше. Мы верим, что каждый проект, направленный на улучшение общества, заслуживает надежной защиты от киберугроз. Проект «Тесла» — это наш вклад в поддержку таких инициатив.
Заявки на участие можно подать на официальном сайте проекта.