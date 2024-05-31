За выращивание каких растений вас могут посадить? Понятная памятка дачнику

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Дачный сезон, несмотря на уральскую погоду, все же начался. Однако пермякам стоит следить не только за сезонными овощами и ягодами, которые они выращивают на участках, но также за растениями и грибами, которые могут появиться на огороде самостоятельно. Речь прежде всего идет о запрещенных «гостях».
Как рассказала Properm.ru, учебный мастер II категории кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова, в России более 60 видов растений, которые запрещено выращивать: «В Пермском крае потенциально возможно выращивать не такой большой список запрещенных растений, но тем не менее люди пытаются. Возделывать растение из этого списка карается законом: можно получить штраф от 300 тыс. рублей или до двух лет в исправительных учреждениях».
Есть три вида конопли: посевная, индийская и сорная (так называемая Cannabis ruderalis). Они достаточно неплохо произрастают в Прикамье. Еще полвека назад конопля была едва ли не в каждом дворе, но потом условия жизни изменились, люди стали делать из нее наркотические снадобья, и ее запретили. Сейчас соответствующие надзорные органы приходят с проверками, и этого растения почти нигде нет.
В 2023 году был громкий случай, когда пенсионер вырастил на участке 33 куста. По его словам, рос «сорняк» сам и он его не высаживал. Действительно можно сказать, что это сорное растение: оно переносится птицами, залетает с ветром и произрастает. Однако следует помнить, что владелец участка всегда в ответе за то, что находится на его земле, и что бы на ней ни выросло, ответственность лежит на нем.
Видов мака очень много — более 100. Большинство из них декоративные. К выращиванию запрещен опийный (снотворный), восточный, щетинконосный и прицветниковый мак. Бывает так, что люди, заинтересованные в выращивании опийного мака, сами подсевают его — ходят по дачным участкам, когда никого нет, и рассыпают семена.
Мак хорошо всходит и растет, и где-нибудь в укромном месте вашего дачного участка могут появиться такие растения. За этим надо следить, чтобы потом не объяснять, что сеяли не вы. Это не аргумент для правоохранительных органов.
Иногда сама природа высеивает на дачные участки запрещенные к выращиванию биологические объекты — речь о грибах. В основном это мелкие невзрачные плодовые тела совершенно поганочного вида, рода Псилоцибе и Коноцибе (колпачок). Последний встречается реже, обычно вырастает Псилоцибе.
Случается, что споры грибов заносятся ветром и произрастают на дачном участке, поэтому следует помнить, что если где-нибудь на газоне, под деревьями, под кустами появились мелкие грибы — их нужно уничтожить. Не специалист (обычный, незаинтересованный человек) не может опознать, это псилоцибе или совершенно безвредный гриб, маленькие поганки.
Не так давно был запрещен к возделыванию Шалфей предсказателей. Мы знаем, что шалфей — это прекрасное ароматическое растение, оно обладает лекарственным действием против кашля, расширяет бронхи. Однако именно Шалфей предсказателей запрещен к выращиванию.
Следующие запрещенные растения — это Ипомея трехцветная и близкий к ней род — Турбина из семейства вьюнковых. Ипомея есть в Пермском крае, ее разводят, но она теплолюбива и тяготеет к югу Урала.
Достаточно распространенный вид, правда не у нас, а ближе к югу — гармала (больше известен как могильник или юзерлик). У нас в крае он не произрастает в дикой природе. Его местообитание — Кавказ и Крым, там он растет в огромный количествах, потому что это сорное растение сухих степных районов, может переносить длительные засушливые периоды, совершенно неубиваемое.
Официально медицина признает могильник. Например, из него делают препараты миорелаксанты, которые расслабляют и успокаивают мышцы людей, страдающих церебральным параличом, невралгиями, разного характера мышечными болями.
Также есть растения, которое в Пермском крае выращивать сложно, хотя при желании незаконопослушные граждане все равно их выращивают — это эфедра, некоторые виды мимозы и голубой лотос. Это основные виды растений, которые могли бы произрастать при нашем климате, но они запрещены законом.