За выращивание каких растений вас могут посадить? Понятная памятка дачнику

В 2023 году был громкий случай, когда пенсионер вырастил на участке 33 куста. По его словам, рос «сорняк» сам и он его не высаживал. Действительно можно сказать, что это сорное растение: оно переносится птицами, залетает с ветром и произрастает. Однако следует помнить, что владелец участка всегда в ответе за то, что находится на его земле, и что бы на ней ни выросло, ответственность лежит на нем.