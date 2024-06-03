В Зимбабве обнаружены кости ранее неизвестного динозавра

Очень давно, в мезозойскую эру, на нашей планете был один протоконтинент — Пангея. Позже он разделился на Гондвану и Лавразию, из которых образовались привычные нам континенты. При этом динозавры обитали везде, поэтому их кости встречаются даже в Антарктиде.