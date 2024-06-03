В Зимбабве обнаружены кости ранее неизвестного динозавра

Posted 3 июня, 09:07
Published 3 июня, 09:07
Modified 3 июня, 12:29
Updated 3 июня, 12:29
Последние подобные находки в Африке были 50 лет назад — не оттого, что в Африке жило мало динозавров, а потому что здесь было мало экспедиций, пишет newkhakasiya.online.
Очень давно, в мезозойскую эру, на нашей планете был один протоконтинент — Пангея. Позже он разделился на Гондвану и Лавразию, из которых образовались привычные нам континенты. При этом динозавры обитали везде, поэтому их кости встречаются даже в Антарктиде.
Кости Musankwa sanyatiensis нашли в водохранилище Кариба, причём остатки его правой ноги обнаружили ещё 6 лет назад. Палеонтологи считают, что раскопки вдоль данного водоёма стоит продолжить, так как это крайне перспективное место, в том числе для обнаружения новых видов.
Новый динозавр был двуногим и мог весить почти 400 килограммов. К новому виду находку отнесли из-за многочисленных особенностей строения конечности, не позволяющих причислить ее ни к одному из существующих.