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Posted 3 июня, 09:07

Published 3 июня, 09:07

Modified 3 июня, 12:29

Updated 3 июня, 12:29

В Зимбабве обнаружены кости ранее неизвестного динозавра

В Зимбабве обнаружены кости ранее неизвестного динозавра

3 июня 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney
На севере Зимбабве палеонтологи обнаружили кости динозавра, ранее неизвестного науке. Они принадлежат завроподоморфу, названному Musankwa sanyatiensis.

Последние подобные находки в Африке были 50 лет назад — не оттого, что в Африке жило мало динозавров, а потому что здесь было мало экспедиций, пишет newkhakasiya.online.

Очень давно, в мезозойскую эру, на нашей планете был один протоконтинент — Пангея. Позже он разделился на Гондвану и Лавразию, из которых образовались привычные нам континенты. При этом динозавры обитали везде, поэтому их кости встречаются даже в Антарктиде.

Кости Musankwa sanyatiensis нашли в водохранилище Кариба, причём остатки его правой ноги обнаружили ещё 6 лет назад. Палеонтологи считают, что раскопки вдоль данного водоёма стоит продолжить, так как это крайне перспективное место, в том числе для обнаружения новых видов.

Новый динозавр был двуногим и мог весить почти 400 килограммов. К новому виду находку отнесли из-за многочисленных особенностей строения конечности, не позволяющих причислить ее ни к одному из существующих.

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