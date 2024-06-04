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Posted 4 июня, 17:55

Published 4 июня, 17:55

Modified 4 июня, 17:57

Updated 4 июня, 17:57

Путин оценил ущерб от майских заморозков

4 июня 2024, 17:55
Майские заморозки в России привели к потере более 1% урожая. и затронули 21 регион. Президент Владимир Путин сообщил об этом на совещании с правительством. Он указал, что процент утрат составляет около 1,2%.

В связи с этой ситуацией глава государства поручил Министерству сельского хозяйства не затягивать с предоставлением поддержки пострадавшим аграриям. Также было решено увеличить объем импортных фруктов и ягод, чтобы предотвратить рост цен, пишет 360.ru.

Президент отметил важность создания благоприятных условий для российских аграриев совместно с экономическим блоком правительства. Целью является полное обеспечение страны продуктами сельского хозяйства к 2030 году.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Лут объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в пострадавших от морозов регионах до конца недели. Это позволит обеспечить страховые выплаты пострадавшим аграриям. Лут подчеркнула, что морозы повредили посевы на площади свыше миллиона гектаров.

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