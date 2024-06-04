Путин оценил ущерб от майских заморозков

Posted 4 июня, 17:55
Published 4 июня, 17:55
Modified 4 июня, 17:57
Updated 4 июня, 17:57
В связи с этой ситуацией глава государства поручил Министерству сельского хозяйства не затягивать с предоставлением поддержки пострадавшим аграриям. Также было решено увеличить объем импортных фруктов и ягод, чтобы предотвратить рост цен, пишет 360.ru.
Президент отметил важность создания благоприятных условий для российских аграриев совместно с экономическим блоком правительства. Целью является полное обеспечение страны продуктами сельского хозяйства к 2030 году.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Лут объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в пострадавших от морозов регионах до конца недели. Это позволит обеспечить страховые выплаты пострадавшим аграриям. Лут подчеркнула, что морозы повредили посевы на площади свыше миллиона гектаров.