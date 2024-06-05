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Posted Вчера, 12:43

Published Вчера, 12:43

Modified Вчера, 12:43

Updated Вчера, 12:43

Эксперт Синьковская перечислила способы сохранять чистоту на даче на весь сезон

5 июня 2024, 12:43
На даче отдыхают не только любители садовых работ. Все больше людей уезжают за город, чтобы отдохнуть от шума и суеты, провести отпуск или каникулы. Эксперт Антонина Синьковская рассказала о способах поддержания порядка на даче.

В первую очередь нужно иметь все необходимые инструменты: для ремонтных работ — стремянку и молоток, для уборки на участке — грабли, лопату, тачку, а для уборки в доме — швабру, щетку, ведра и тряпки из различных материалов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт также подчеркнула, что не следует пренебрегать регулярной уборкой раз в неделю, чтобы предотвратить накопление пыли на поверхностях. Кроме того, несколько раз в год стоит проводить основную уборку и дезинфекцию дома.

При выборе чистящих средств рекомендуется обращать внимание на экологически безопасные продукты. Также перед уездом из дачного дома в город следует проверить, остались ли продукты, которые не могут долго сохраняться при комнатной температуре.

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