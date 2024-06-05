Эксперт Синьковская перечислила способы сохранять чистоту на даче на весь сезон

На даче отдыхают не только любители садовых работ. Все больше людей уезжают за город, чтобы отдохнуть от шума и суеты, провести отпуск или каникулы. Эксперт Антонина Синьковская рассказала о способах поддержания порядка на даче.