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Posted Вчера, 08:39

Published Вчера, 08:39

Modified Вчера, 08:39

Updated Вчера, 08:39

Врач Никитина рассказала, как не заболеть после прогулки под дождем

5 июня 2024, 08:39
Врач Ирина Никитина поделилась с жителями Подмосковья рекомендациями о том, как не заболеть после прогулки под дождем. В текущей неделе ожидаются сильные дожди, которые будут продолжаться до выходных.

Врач отметила, что сам по себе летний дождь не может вызвать простуду или ОРВИ, основным фактором является холодный ветер и кондиционеры, пишет издание regions.ru.

Если вы промокли, важно избегать переохлаждения. Необходимо избегать стояния под кондиционером или на сквозняках. Лучше всего найти теплое помещение или отправиться домой, снять мокрую одежду и согреться. Также рекомендуется принять теплый душ, выпить горячий чай и хорошо просушить волосы. Если вы сильно переохладились, полезным будет растирание кожи.

После переохлаждения категорически запрещается употребление алкоголя. Медикаментозная профилактика не требуется, достаточно согреться, просушиться и отдохнуть.

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