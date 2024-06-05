Врач Никитина рассказала, как не заболеть после прогулки под дождем

Врач Ирина Никитина поделилась с жителями Подмосковья рекомендациями о том, как не заболеть после прогулки под дождем. В текущей неделе ожидаются сильные дожди, которые будут продолжаться до выходных.