Врач Никитина рассказала, как не заболеть после прогулки под дождем

Posted Вчера, 08:39
Published Вчера, 08:39
Modified Вчера, 08:39
Updated Вчера, 08:39
Врач отметила, что сам по себе летний дождь не может вызвать простуду или ОРВИ, основным фактором является холодный ветер и кондиционеры, пишет издание regions.ru.
Если вы промокли, важно избегать переохлаждения. Необходимо избегать стояния под кондиционером или на сквозняках. Лучше всего найти теплое помещение или отправиться домой, снять мокрую одежду и согреться. Также рекомендуется принять теплый душ, выпить горячий чай и хорошо просушить волосы. Если вы сильно переохладились, полезным будет растирание кожи.
После переохлаждения категорически запрещается употребление алкоголя. Медикаментозная профилактика не требуется, достаточно согреться, просушиться и отдохнуть.