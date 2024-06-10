Эксперт: сохранение ключевой ставки ЦБ РФ повлечет повышение курса рубля

По словам эксперта, жесткая политика Центробанка всегда способствует укреплению отечественной валюты. Именно из-за этого доллар стоит менее 90 рублей, евро — от 96 до 98 рублей, а юань — от 11 до 13 рублей. Голощапова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» отметила, что в дальнейшем курсы валют достигнут своего минимума и начнут возрастать.