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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Эксперт: сохранение ключевой ставки ЦБ РФ повлечет повышение курса рубля

10 июня 2024, 17:03
Людмила Голощапова, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова, выразила мнение, что сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 16% приведет к росту курса рубля.

По словам эксперта, жесткая политика Центробанка всегда способствует укреплению отечественной валюты. Именно из-за этого доллар стоит менее 90 рублей, евро — от 96 до 98 рублей, а юань — от 11 до 13 рублей. Голощапова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» отметила, что в дальнейшем курсы валют достигнут своего минимума и начнут возрастать.

По мнению эксперта, на это влияет целый ряд факторов, включая политические и экономические, а также на продовольственную безопасность.

При этом она подчеркнула, что на данный момент нет оснований для говорить о девальвации рубля. Валютные ограничения, установленные Центробанком, достаточно стойки и будут сохраняться до принятия корректирующих мер в исполнении государственного бюджета на 2024 год.

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