В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Эксперты рекомендуют обратить внимание на этикетку мороженого, пишет 360.ru. Если производитель указывает наличие растительных жиров, то такое мороженое должно быть обозначено как «растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от состава и процента содержания молочного и растительного жиров, различают молочное мороженое, сливочное, пломбир, кисло-молочное и мороженое с заменителем молочного жира.
Если информация о производителе и сроке годности не указана или размыта, лучше отказаться от покупки. Также стоит обращать внимание на вес упаковки, наличие стабилизаторов, внешний вид, текстуру и форму мороженого. Например, если продукт деформирован, это может указывать на то, что его хранили неправильно и подвергали разморозке.
Одним из признаков повторного замораживания может быть ощущение «песка» во рту, отметили специалисты.
Также стоит помнить, что микробиологические процессы порчи продукта могут вызвать расстройство кишечника.