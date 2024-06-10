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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое

10 июня 2024, 17:16
Роспотребнадзор в рамках программы «Здоровое питание» рассказал о том, как правильно выбрать качественное мороженое.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на этикетку мороженого, пишет 360.ru. Если производитель указывает наличие растительных жиров, то такое мороженое должно быть обозначено как «растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от состава и процента содержания молочного и растительного жиров, различают молочное мороженое, сливочное, пломбир, кисло-молочное и мороженое с заменителем молочного жира.

Если информация о производителе и сроке годности не указана или размыта, лучше отказаться от покупки. Также стоит обращать внимание на вес упаковки, наличие стабилизаторов, внешний вид, текстуру и форму мороженого. Например, если продукт деформирован, это может указывать на то, что его хранили неправильно и подвергали разморозке.

Одним из признаков повторного замораживания может быть ощущение «песка» во рту, отметили специалисты.

Также стоит помнить, что микробиологические процессы порчи продукта могут вызвать расстройство кишечника.

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