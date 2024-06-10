В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое

Если информация о производителе и сроке годности не указана или размыта, лучше отказаться от покупки. Также стоит обращать внимание на вес упаковки, наличие стабилизаторов, внешний вид, текстуру и форму мороженого. Например, если продукт деформирован, это может указывать на то, что его хранили неправильно и подвергали разморозке.