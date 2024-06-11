Более 50 волонтеров убрали берега реки Черной в Балашихе

Эта акция стала началом очистки водных объектов на территории округа. Совместными усилиями удалось собрать более 40 мешков мусора и очистить берега реки Черная от бытовых отходов и древесного мусора. Найдены также необычные предметы: из реки вытащили железный ящик и множество бревен.