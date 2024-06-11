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Более 50 волонтеров убрали берега реки Черной в Балашихе

11 июня 2024, 17:33
Более 50 добровольцев провели уборку берегов реки Черной в Балашихе.

В рамках национальной акции «Вода России» жители деревни Федурново и добровольцы собрали мусор на реке Черная. В субботу к субботнику присоединилось свыше 50 человек, пишет 360.ru.

Эта акция стала началом очистки водных объектов на территории округа. Совместными усилиями удалось собрать более 40 мешков мусора и очистить берега реки Черная от бытовых отходов и древесного мусора. Найдены также необычные предметы: из реки вытащили железный ящик и множество бревен.

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