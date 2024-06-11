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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Религиозное имущество запретили приватизировать в России

11 июня 2024, 15:31
В России принят закон о запрете приватизации имущества, связанного с религией. Государственная Дума дважды приняла этот законопроект, который предусматривает запрет на приватизацию религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Закон был внесен в Госдуму в мае 2023 года и первое чтение состоялось в июле того же года. Однако, перед вторым чтением в мае 2024 года в документ внесли изменения, пишет 360.ru.

Согласно новому закону, суды имеют право признать недействительными все сделки по приватизации религиозного имущества, начиная с 2010 года.

Один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подчеркнул, что здания храмов, интерьеры церквей, а также гостиницы для паломников должны быть в собственности церкви.

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