Религиозное имущество запретили приватизировать в России

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Закон был внесен в Госдуму в мае 2023 года и первое чтение состоялось в июле того же года. Однако, перед вторым чтением в мае 2024 года в документ внесли изменения, пишет 360.ru.
Согласно новому закону, суды имеют право признать недействительными все сделки по приватизации религиозного имущества, начиная с 2010 года.
Один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подчеркнул, что здания храмов, интерьеры церквей, а также гостиницы для паломников должны быть в собственности церкви.