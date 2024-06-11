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Posted Вчера, 19:53

Published Вчера, 19:53

Modified Вчера, 19:55

Updated Вчера, 19:55

Врачи из Подмосковья спасли двухмесячного младенца с булавкой в кишечнике

11 июня 2024, 19:53
Двухмесячный ребенок был госпитализирован в Московский областной центр охраны материнства и детства с небольшой булавкой, которая застряла в конце тонкой кишки. Доктора решили провести малоинвазивное вмешательство.

К счастью, булавка была закрыта и не представляла серьезной угрозы для жизни ребенка. Врачи переместили инородное тело в сигмовидную кишку и извлекли его через заднепроходный путь. Таким образом удалось избежать повреждения стенок кишечника и сократить время реабилитации, пишет 360.ru.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Врачи напомнили, что необходимо всегда следить за детьми, особенно если есть вероятность того, что они могут дотянуться до мелких предметов. Если есть подозрение, что ребенок все же что-то проглотил, нужно немедленно обратиться за помощью медицинских специалистов.

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