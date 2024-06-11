Врачи из Подмосковья спасли двухмесячного младенца с булавкой в кишечнике

Врачи напомнили, что необходимо всегда следить за детьми, особенно если есть вероятность того, что они могут дотянуться до мелких предметов. Если есть подозрение, что ребенок все же что-то проглотил, нужно немедленно обратиться за помощью медицинских специалистов.