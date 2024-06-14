Дело докеров, споры из пещеры и пермские фромажеры. Самое интересное в арбитраже

Одновременно с тем полиция в Чайковском уже несколько лет пытается отказать в возбуждении уголовного дела о незаконной передаче в частные руки пищеблока «Айболит». По информации нашего издания, делом заинтересовались в Генеральной прокуратуре РФ. Группа, куда входила компания «Элиона» долгое время была почти монополистом на рынке поставок больничного питания, в 2017 году Пермское УФАС оштрафовала предприятия за картельный сговор, а в 2022 году Эльфира Кузьмина была осуждена за взятки главным врачам. В 2024 году компания не заключила ни одного госконтракта.