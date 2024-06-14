Дело докеров, споры из пещеры и пермские фромажеры. Самое интересное в арбитраже

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Решение по делу об отмене итогов приватизации имущества «Порта Пермь» обжаловали три участника процесса: ООО «Геоэксплуатация», Лариса Камаева и ООО ЮФ «Истина». Все они приняты Кассационным арбитражным судом Уральского округа к рассмотрению. Они все просят отменить решение двух инстанций о признании незаконной приватизации имущества порта и передаче в третьи руки.
Известно, что все трое заявителей являлись соответчиками по делу и после приватизации имущества «Порт Пермь» стали владельцами плавсредств и земельных участков. В качестве истца о признании приватизации имущества порта незаконной вышла Генпрокуратура РФ.
Одновременно с тем возобновилось производство по делу о банкротстве «Порта Пермь». С заявлением признать общество несостоятельным в суд обратилась компания Zanec Bon Repos spol.s.r.o., зарегистрированная в Чехии и принадлежащая Чарльзу Алексею Батлеру. В 2023 году производство по делу было приостановлено до принятия судебного акта по результатам рассмотрения апелляционной жалобы по иску той же компании бывшего владельца активов «Порта Пермь» Батлера к «Порту Пермь» о возврате задолженности на 30 млн рублей по договорам займа. В марте Семнадцатый апелляционный арбитражный суд полностью отказал Zanec Bon Repos spol.s.r.o. в удовлетворении иска.
Сейчас на рассмотрении Дзержинского районного суда находится уголовное дело о хищении имущества «Порта Пермь» в отношении бывшего генерального директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла. Он обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину. С марта 2024 года с формулировкой о том, что фигурант не может участвовать в процессе, суд не провел ни одного заседания по делу.
Представители компании «Элиона» в суде выступили резко против того, чтобы суд признал надлежащими ответчиками по их иску о взыскании неосновательного обогащения в размере 35,5 млн рублей администрацию Чайковского или ООО «Оскар». Изначально требования были предъявлены Минимущества Пермского края, но представитель ведомства Мария Коньшина представила отзывы, по которым это министерство не может быть привлечено ответчиком.
Ранее в качестве третьего лица, который в итоге также может быть признан судом в качестве ответчика, в заседание был привлечен Минфин Пермского края. Как указывала Коньшина, это связано с тем, что выгодоприобретателем после возвращения пищеблока Чайковской горбольницы из частной собственности в краевую стала региональная казна.
Компания пытается взыскать из бюджета Пермского края упущенную прибыль от изъятия пищеблока. Предпринимательница Эльфира Кузьмина, владеющая компанией, хочет получить 35 млн рублей за здание, купленное ею у ООО «Оскар» (бывшего МУП «Оскар») в 2019 году за 5 млн рублей. Минимущества называет себя ненадлежащим ответчиком.
В мае судья Верховного суда РФ Елена Борисова отказала в передаче кассационных жалоб администрации Чайковского округа и пермской компании «Элиона» для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам. В своем определении судья Борисова указала, что данные по делу не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального или процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Одновременно с тем полиция в Чайковском уже несколько лет пытается отказать в возбуждении уголовного дела о незаконной передаче в частные руки пищеблока «Айболит». По информации нашего издания, делом заинтересовались в Генеральной прокуратуре РФ. Группа, куда входила компания «Элиона» долгое время была почти монополистом на рынке поставок больничного питания, в 2017 году Пермское УФАС оштрафовала предприятия за картельный сговор, а в 2022 году Эльфира Кузьмина была осуждена за взятки главным врачам. В 2024 году компания не заключила ни одного госконтракта.
У пермского телефонного завода растет число исков по невыполненным контрактам. Все они связаны с гособоронзаказом и подаются контрагентами «Телты». Так, в Апелляционный суд Москвы поступили два новых иска к предприятию.
АО «48 Управление наладочных работ» (48 УНР, строительное подразделение, в том числе выполняющее заказы Минобороны) взыскивает с «Телты» 25,8 млн рублей за непоставленную по гособоронзаказу продукцию. Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции, речь идет о заключенном еще в 2021 году контракте. Из материалов дела известно, что в 2022 году 48 УНР направляло на «Телту» уведомление о непоставке продукции, а в 2023 году сообщало о просрочке исполнения контракта на 361 день.
Строительное подразделение Минобороны также предупреждало пермский завод о нецелевом расходовании перечисленных по госконтракту средств, следует из иска. Однако с требованиями к «Телте» общество вышло в суд только в июне 2024 года, уже после громких арестов в связи со взятками и махинациями при исполнении гособоронзаказа.
В тот же день, 6 июня, в Арбитражный суд Москвы поступил новый иск Минобороны, на 12,6 млн рублей. В прошлом году Минобороны направило в суд целый ряд исков о взыскании с «Телты» за неисполнение госконтрактов.
АО «48 УНР», исходя из информации на официальном сайте, занимается проектированием, строительством и реконструкцией стационарных объектов, пунктов управления и центров АСУ Министерства обороны РФ. Основными объектами закупок 48 УНР, судя по открытым данным, являются кабельно-волоконная продукция, телекоммуникационные шкафы и средства связи.
Все эти иски косвенно связаны с расследованием уголовного дела в отношении бывшего совладельца «Телты» Игоря Морозова, а также гендиректора Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Кроме того сообщалось, что они подписали явки с повинной, где показали следствию, что дали несколько взяток на сумму 36 млн рублей через посредников генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину.
ООО «Сталагмит-Экскурс», управляющее Кунгурской ледяной пещерой, вышло весной 2024 года с исками к Департаменту по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) и иным официальным организациям.
В своем иске «Сталагмит» требует указать в выданной лицензии на использование пещеры «ведение экскурсионной деятельности на участке недр Кунгурской ледяной пещеры — особо охраняемой природной территории регионального значения „Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера“», а также исправить в лицензии ошибку в указании статуса участка недр, предоставленного по лицензии на пользование недрами, с «участок недр местного значения» на «участок недр, не относящийся к участкам недр федерального значения или местного значения».
Одновременно с тем «Сталагмит-Экскурс» пытается обжаловать решение двух инстанций судов по иску компании к Росприроднадзору. Предприятие оспаривает взыскание убытков на 181 тыс. рублей. Речь идет о выявленном в 2022 году негативном влиянии на экосистему Кунгурской пещеры.
Как указал надзорный орган, компания не проводила расчет теплового баланса объекта, а также не оценивала влияние на особо охраняемый природный объект антропогенного фактора. При этом пещеру посещало гораздо больше людей, чем разрешено природоохранными нормами.
Конфликт с природоохранными органами у ООО «Сталагмит-Экскурс» начался в 2021 году, когда компании указали на недопустимость проведения Крещенских купаний. Причиной стали рачки-бокоплавы (крангоникс Хлебникова), которые обитают в подземных озерах и занесены в Красную книгу Пермского края. Кунгурская городская прокуратура сообщила, что купания в Кунгурской пещере могут нарушить естественную среду обитания этих ракообразных, вплоть до исчезновения вида.
В 2007 году «Сталагмит-Экскурс» получил бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке особо охраняемой природной территории «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Пещера — одна из самых главных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100–150 тыс. туристов.
Эксперт, еще эксперт
Юристы Юговского комбината молочных продуктов ходатайствуют о назначении по спору с налоговой еще одной экспертизы. Их не удовлетворило заключение эксперта ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия им. Н. В. Верещагина» Елены Нероновой, из которого следует, что спорный продукт не является молочным.
Таким образом, возобновилось рассмотрение иска ЮКМП к налоговой после проведения экспертизы, назначенной в рамках повторного рассмотрения дела о недоимке по НДС «на миллиард».
На следующее заседание, назначенное на 2 июля, суд вызвал для опроса эксперта Неронову. Представители ЮКМП высказались против выступления эксперта, однако суд не удовлетворил это ходатайство. По ходатайству о назначении повторной судебной экспертизы представители налогового органа, Россельхознадзора и прокуратуры возражали.
Интересно, что на фоне нового витка спора директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергей Хазов распространил в СМИ заявление, что ЮКМП может увеличить производство пармезана в 100 раз — до 3 тыс. тонн сыра в год. На данный момент предприятие производит 300–400 тонн продукта.
Ранее Третьим отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю было завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в результате незаконных умышленных действий учредителя и директора ЮКМП бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей. Топ-менеджер Хазов и собственник Сергей Поздеев вину признали и ущерб бюджету России по уголовному делу погасили.
С собственника здания ДК им. Ленина — общины христиан-пятидесятников «Новый Завет» взыскано неосновательное обогащение за пользование землей под ДК. Арбитражный суд Пермского края при повторном рассмотрении частично удовлетворил иск департамента земельных отношений мэрии к региональному Управлению общины. Как сообщают в суде, с ответчика взыскали 10,4 млн рублей неосновательного обогащения и 3,5 млн рублей за пользование чужими денежными средствами.
В 2021 году ДЗО администрации Перми обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с религиозной организации неосновательного обогащения в виде сбережения платы за пользование земельным участком и процентов за пользование чужими денежными средствами.
По результатам рассмотрения Арбитражным судом Уральского округа кассационной жалобы ответчика решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции были отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 10 июня Арбитражным судом Пермского края было вынесено новое решение по делу.
Теперь в общей сложности новозаветчики должны заплатить в бюджет Перми 13,9 млн рублей. По первому решению размер взыскания составил 12,6 млн рублей. Судя по базе УФССП, эти деньги не заплачены в бюджет Перми. «Новый завет» в 2022 году пытался оспорить действия пристава, ведущего производство по этой задолженности, но в 2023 году суд отказал организации.
Здание ДК Ленина с 2005 года находится в управлении церкви «Новый Завет», выкупившей ДК у Мотовилихинских заводов. В 2012 году бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин говорил о планах вернуть здание городу, однако этого так и не произошло. В апреле минувшего года администрация Перми вернулась к переговорам, но «Новый Завет» запросил цену в десятки раз больше стоимости приобретения ДК (50 млн рублей). Переговоры прекратились, и вопрос покупки ДК всё еще не решен.
Интересно, что пока идет спор о здании ДК Ленина в Перми, в собственности у пермского «Нового Завета» появилась недвижимость в московском Зюзино. Речь идет о трехэтажном кирпичном здании на ул. Одесской, его кадастровая стоимость составляет более 65 млн рублей. В открытых данных есть сведения, что в 2021 году оно продавалось с торгов в связи с банкротством собственника, его финальная стоимость составляла более 131 млн рублей.