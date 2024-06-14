Елена Лопаева не смогла добиться отсрочки исполнения наказания

Представитель СИЗО-5 сказал, что администрация считает отсрочку отбытия наказания нецелесообразной. По его словам, зачисленная в отряд хозяйственного обслуживания Лопаева взысканий не имеет. Но пока не трудоустроена и характеризуется посредственно. Говорить об исправлении осужденной пока преждевременно.