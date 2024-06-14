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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Елена Лопаева не смогла добиться отсрочки исполнения наказания

Елена Лопаева не смогла добиться отсрочки исполнения наказания

14 июня 2024, 14:23
Фото: properm.ru
Экс-чиновник находится в СИЗО уже почти два года

Бывший зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Пермского края Елена Лопаева не смогла получить отсрочку назначенного ей 4-летнего лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Пермь.

Против отсрочки высказались представители прокуратуры и пермского СИЗО-5, где осужденная зачислена в отряд хозяйственного обслуживания. Отбытие наказания за присвоение 67,69 млн рублей истекает 19 июля 2026 года.

Защита попросила отсрочить исполнение приговора до 3 ноября 2025 года, когда её младшему из четырех детей Лопаевой исполнится 14 лет.

На заседании Мотовилихинского районного суда Перми 14 июня были представлены документы, что штраф в 500 тыс. руб. оплачен 22 мая 2024 года. Судья Елена Попова огласила похвальные характеристики на осужденную, в том числе от священника Русской православной церкви.

Представитель СИЗО-5 сказал, что администрация считает отсрочку отбытия наказания нецелесообразной. По его словам, зачисленная в отряд хозяйственного обслуживания Лопаева взысканий не имеет. Но пока не трудоустроена и характеризуется посредственно. Говорить об исправлении осужденной пока преждевременно.

Судья поддержала доводы сотрудников СИЗО-5 и прокуратуры. В отсрочке исполнения приговора и освобождении из мест лишения свободы отказано.

С учетом нахождения под стражей и домашним арестом бывшая чиновница отсидела 1 год 10 месяцев 25 дней. До 17 июля 2026 года, когда истекает отмеренный срок, осталось 2 года 1 месяц 5 дней — прозвучало на заседании. Таким образом уже в конце июля 2024 года Лопаева получит право просить условно-досрочное освобождение (УДО).

31 января текущего года Ленинский районный суд приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Ее признали виновной в хищении средств фонда «Содействие XXI век» на сумму 68 млн рублей. Адвокат Лопаевой просил отменить приговор, сама Елена не признала вину.

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#Общество#Суд#Пермь#Лопаева
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