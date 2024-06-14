Геошторм может произойти 15 и 16 июня: прогноз магнитных бурь на выходные

13 июня зарегистрировано шесть солнечных вспышек, в основном слабых. Они получили классификацию С и не представляют опасности для геомагнитного поля. Две вспышки средней силы и класса М могут повлиять на магнитосферу и сделать их воздействие ощутимее. Утром в пятницу индекс солнечной активности резко вырос. За ночь и утро 14 июня было зарегистрировано семь новых вспышек. Основная их часть произошла после шести часов утра. Последняя, начавшаяся в 7:14, продолжалась около получаса и была средней, класса М.