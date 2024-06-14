Геошторм может произойти 15 и 16 июня: прогноз магнитных бурь на выходные
14 июня 2024, 12:22
Фото: нейросеть
Прогноз магнитных бурь на выходные
В ночь на пятницу на Солнце произошла серия мощных вспышек, хотя ранее предполагалось, что активность звезды снизится. Представляют ли эти события опасность для Земли и стоит ли ожидать магнитных бурь в предстоящие выходные? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашем материале.
Вчера на Солнце был минимальный уровень активности. В четверг уровень активности держался на «желтом» — втором по интенсивности из пяти возможных уровнях. Но к пятнице ситуация изменилась: на Солнце произошли мощные вспышки.
Солнечная активность в прошедшие дни
13 июня зарегистрировано шесть солнечных вспышек, в основном слабых. Они получили классификацию С и не представляют опасности для геомагнитного поля. Две вспышки средней силы и класса М могут повлиять на магнитосферу и сделать их воздействие ощутимее. Утром в пятницу индекс солнечной активности резко вырос. За ночь и утро 14 июня было зарегистрировано семь новых вспышек. Основная их часть произошла после шести часов утра. Последняя, начавшаяся в 7:14, продолжалась около получаса и была средней, класса М.
Как вспышки класса M влияют на Землю?
Вспышки класса М вызывают умеренные геомагнитные бури, влияющие на технологические системы Земли. Они могут нарушить работу спутниковой связи и GPS, а также повлиять на космические аппараты и орбитальные станции. Также вспышки могут усилить полярное сияние, что представляет интерес для наблюдателей.
Эти вспышки имеют временное воздействие на Землю. Многие электроэнергетические сети и инфраструктурные объекты оснащены системами, способными противостоять геомагнитным событиям. Ученые продолжают наблюдать за солнечной активностью для минимизации потенциальных рисков.
Прогноз магнитных бурь на 15 и 16 июня 2024 года
Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики РАН (ИСЗФ), 15 июня ожидается низкая солнечная активность. Однако утром 16 июня вероятность магнитной бури возрастает.
Прогноз магнитных бурь на 15 и 16 июня.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики РАН (ИСЗФ)
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович предупреждает:
— Не стоит забывать, что мы находимся в периоде максимальной солнечной активности.
Магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли и могут влиять на работу технических систем, вызывая геомагнитные возмущения.
Прогнозируется повышенная вероятность магнитной бури утром 16 июня. Особенно чувствительны к ней спутниковые системы связи и навигации, а также электросети.
Операторам этих систем следует усилить мониторинг и подготовить альтернативные маршруты передачи данных. Энергетическим компаниям рекомендуется регулировать нагрузки и проводить проверки инфраструктуры.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей с повышенной метеочувствительностью. Медицинским учреждениям и службам экстренной помощи нужно быть готовыми к возможному увеличению обращений.