Ученый опроверг утверждение о влиянии магнитных бурь на состояние человека

Ученые рассказал «Общественной службе новостей», что магнитная буря может повлиять на человека только психологически. А то, что бурь стало больше, связано с циклами солнечной активности, которая скоро снизится. По словам Абунина, цикл солнечной активности длится в среднем 11 лет, в этот период существуют года, когда нет ни вспышек на Солнце, ни магнитных бурь. Сейчас Земля переживает максимум солнечной активности, поэтому происходит так много геомагнитных бурь. Астроном говорит, что через 3-4 года Земля подойдет к минимуму солнечной активности, и люди будут гораздо реже видеть такие явления, как северное сияние в районе Москвы, Оренбурга или Крыма.