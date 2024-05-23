Ученый опроверг утверждение о влиянии магнитных бурь на состояние человека

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Россиянам не стоит переживать из-за вспышек на Солнце и геомагнитных бурь, так как они защищены атмосферой и магнитным полем Земли. Такое мнение озвучил руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин.
Ученые рассказал «Общественной службе новостей», что магнитная буря может повлиять на человека только психологически. А то, что бурь стало больше, связано с циклами солнечной активности, которая скоро снизится. По словам Абунина, цикл солнечной активности длится в среднем 11 лет, в этот период существуют года, когда нет ни вспышек на Солнце, ни магнитных бурь. Сейчас Земля переживает максимум солнечной активности, поэтому происходит так много геомагнитных бурь. Астроном говорит, что через 3-4 года Земля подойдет к минимуму солнечной активности, и люди будут гораздо реже видеть такие явления, как северное сияние в районе Москвы, Оренбурга или Крыма.
Прошедшая затяжная мощная буря 12 мая является исключением из правил, такие явления в ближайшие годы вряд ли будут повторяться. Артем Абунин полагает, что нет однозначной статистики, которая бы доказывала влияние космических явлений на состояние человека. Геомагнитный фактор нельзя отделить от воздействия обычной земной погоды на человеческий организм. А последние магнитные бури совпали с неблагоприятными погодными условиями.
Чаще всего, бури вредят, если человек психологически проникается новостями о возможном плохом самочувствии в этот период, читает много информации о их негативном влиянии, говорит Абунин. Однако возмущения магнитного поля могут доставить неудобства только космонавтам — у них из-за изменений космической погоды может отказать бортовая аппаратура или произойдет торможение космических аппаратов, в том числе, на Международной космической станции.
Мощные и частые вспышки на Солнце наблюдались учеными около двух недель назад. 11 мая Землю накрыла магнитная буря высшего ранга — пятого уровня. Подобные астрономические явления не фиксировали на Земле в течение 20 лет, заявлял руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.