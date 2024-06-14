«Уведу сына в сад и не вернусь». В Прикамье жертва абьюза убила мужа и ждет приговора

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В поселке Октябрьский Пермского края молодая женщина, мать двоих несовершеннолетних детей, не выдержав издевательств сожителя, ткнула его ножом. Женщина говорит, что защищалась, иначе он убил бы ее и детей. По ее словам, она не хотела убивать, только остановить его.
Ксения Роньжина не работает, живет с двумя детьми на пособия и алименты, которые платят отцы. Живут своим хозяйством. «Дом маленький, но свой, — говорит она. — Купила его на маткапитал за сына».
Дети у нее от первого и второго брака. Ей 36 лет. Встретив третьего мужчину, она была уверена, что вот сейчас ей точно повезло. «Первый меня выставил с двухлетней дочкой на улицу, ни с чем, — рассказывает Ксения. — Второй — алкоголик, страшно пьет». С третьим она познакомилась в 2021 году, планы у них были — и ребенка родить, и дом больше построить. Но не получилось. Виной всему алкогольная и наркотическая зависимость сожителя.
«Поначалу всё было хорошо. Он красиво говорить умел, зубы заговаривать, очень я его любила. Но вот когда уже прожили какое-то время вместе, стал издеваться, бить. Больше всё словами оскорблял, будто из ревности, гадости говорил. Очень меня доводил. Это потом я узнала, что он и бывшую свою гонял, и мать его боялась», — вспоминает Ксения.
По словам женщины, начал постоянно ее избивать, вплоть до сломанных ребер, сотрясения мозга. Однажды Ксения написала заявление в полицию, не выдержав издевательств. Но тут он превратился в другого человека, так сильно раскаивался. Пришла его мать, очень просила, умоляла забрать заявление, не портить парню жизнь и не позориться, конечно. «Забрала я заявление, пожалела их. Хотя надо было себя и детей жалеть. Ну, что, дура была», — говорит Ксения.
Ситуация не изменилась. Выгнать его не получалось — он просто не уходил. «Я уже очень боялась, очень. Он же и в дом забирался, когда выгоняла, и всё что угодно сделать мог, поджечь например», — вспоминает женщина. Тогда она приняла решение уехать вместе с детьми в соседний Уинск. Снимали квартиру и где-то год пытались так жить. Но он нашел их. «Он постоянно стал приезжать, снова донимать. Я поверила ему, да и по съемным квартирам надоело скитаться. Вернулись домой и снова с ним сошлись», — вздыхает Ксения.
Его мать очень просила забрать заявление, не портить жизнь сыну, не выносить сор из избы.
Вернулись они в Октябрьский летом 2023 года. И сначала всё было нормально, он даже устроился на работу, на строительство трассы. Но пить не бросил, и спокойная жизнь длилась совсем недолго. «Опять крыша у него поехала — начал опять кидаться», — рассказывает Ксения. Оскорблял, унижал, бил. Всё это на глазах у детей. «Дети боялись… А куда деваться? Некуда было деваться… Терпели, в страхе спать ложились», — говорит женщина.
Постоянно угрожал убийством. «Он даже дочери моей говорил: „Хочешь, я твою маму сейчас зарежу у тебя на глазах“. Даже и такое было. Постоянно. Сначала говорил — я не буду тебя пальцем больше трогать, я просто буду морально тебя уничтожать, — а потом все-таки руки начал распускать», — говорит Ксения.
«В ноябре прошлого года он приехал откуда-то и сразу как с цепи сорвался: ты меня не беси, у нас там что-то не получилось, мы снова утром поедем… Куда? Зачем?.. Почем я знаю», — говорит Ксения.
Вспоминает, как он сел есть, взял вилку и попытался воткнуть вилку ей в горло, кинул тарелкой, ударил кулаком по голове несколько раз.
«Орал, орал, кидался, кидался. Схватил подставку для унитаза, ее мы колотили специально сыну, подниматься на нее. И я помню этот звук удара, потом отключка. Я сознание потеряла, очнулась, а он говорит: „Я тебя сейчас убивать буду. Убью““.
Дальше она не помнит почти ничего, то есть сам момент, как она воткнула нож в живот сожителю, не помнит, помнит только, что на руку посмотрела, а у нее там нож. Мужчина на своих ногах, раненый, убежал к соседям за помощью, ему вызвали скорую. Ксения в это время… мыла пол. «Ну, он же биотуалет разлил, — говорит она, — Помню, надо было мне вымыть пол».
Когда полиция приехала, женщина заявила, что вообще ничего не видела, не знает, не понимает, о чем ее спрашивают. «И я же серьезно ничего не помнила, как будто вспышки какие-то, как свет выключили», — говорит она. Ее тоже доставили в больницу, она лежала с сотрясением мозга, с многочисленными ушибами.
Через несколько дней после случившегося сожитель Ксении скончался в больнице. «Операция прошла успешно, всё было хорошо, — рассказывает женщина, — его в палату перевели, собирались выписывать! Так он же сам виноват, ему, видимо, наркотики были нужны, он у них трубки из себя вырывал, вел себя неадекватно. Что там на самом деле произошло, они ведь не говорят. На меня взяли и повесили».
Дети живут с мамой с рождения. У старшей дочери истерика, так как она не представляет, как ее отдадут жить в семью отца, где есть другая жена, другие дети. Ни один психолог не пришел на помощь детям, никто не разговаривал с ними о сложившейся ситуации.
«Дочь не хочет ехать к папе жить, потому что у него своя семья. Он ее не воспитывал. Сын тоже всегда был со мной, как хвостик мой. Куда он поедет? Там родственники какие-то. Он не любит к ним ездить, постоянно с ревом в баню забирают. Я боюсь за дочь, ей 14 лет, она всё время говорит, что не переживет, что-нибудь с собой сделает. Сыну вообще ничего не рассказали. Я вот представляю всё: уведу его утром в сад и исчезну, не заберу. Как он будет? Как он без меня?» — здесь Ксения не выдерживает, плачет.
Ни один психолог не пришел на помощь детям, никто не разговаривал с ними о сложившейся ситуации.
Мама Ксении умерла пять лет назад, из других родственников есть старшая сестра, но у нее своя семья, маленький дом и маленький ребенок. Когда сожитель «гонял» Ксению с детьми, они прятались у его матери. А теперь мать говорит, что ее сын был прекрасным человеком, и требует с Ксении 1 млн рублей.
«Мы к матери всё время бегали, там прятались. У нее находились, жили у нее, у его мамы, она это прекрасно знает. Она сама его боялась и тоже убегала в последнее время. Никакой защиты нигде не было. Ведь если бы его даже закрыли, подержали и отпустили, то он бы потом отомстил. Страшно было, очень страшно! Он не понимал, что дети перед ним! Такие вещи вытворял — мог ударить, мог что-нибудь швырнуть, без разницы кто перед ним».
Ксения рассказывает, что она помогала его матери в огороде и в доме. Сожитель не обеспечивал семью, загнал женщину в долги. И этот миллион ей просто негде брать.
Ксения сейчас под подпиской о невыезде, ждет приговора суда. Экспертиза не подтвердила состояние аффекта. Ксения очень надеется на то, что суд учтет, что она защищалась, надеется на приговор с отсрочкой, пока сыну не исполнится 14 лет, сейчас мальчику семь, в этом году он идет в первый класс.
«Даже если вернуть этот день, что бы изменилось? Он бы меня убил просто, и всё. А дети страдают сейчас», — говорит Ксения.