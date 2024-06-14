«Уведу сына в сад и не вернусь». В Прикамье жертва абьюза убила мужа и ждет приговора

«Дочь не хочет ехать к папе жить, потому что у него своя семья. Он ее не воспитывал. Сын тоже всегда был со мной, как хвостик мой. Куда он поедет? Там родственники какие-то. Он не любит к ним ездить, постоянно с ревом в баню забирают. Я боюсь за дочь, ей 14 лет, она всё время говорит, что не переживет, что-нибудь с собой сделает. Сыну вообще ничего не рассказали. Я вот представляю всё: уведу его утром в сад и исчезну, не заберу. Как он будет? Как он без меня?» — здесь Ксения не выдерживает, плачет.