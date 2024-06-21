В космосе нашли самую древнюю пару сливающихся черных дыр

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Астрономы обнаружили самую древнюю из известных пару сливающихся квазаров. Квазары — это активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество.
Открытие древней сливающейся пары квазаров опубликовал научно-исследовательский центр NOIRLab, сообщает «Новая Хакассия». Квазары относятся к периоду ранней Вселенной. Изучая этот период, ученые рассчитывали найти множество пар квазаров рядом друг с другом, поскольку галактики-хозяева часто подвергались слияниям. Но до настоящего момента найти не могли ни одну.
Сначала астрономы не были уверены, что их новая находка — пара квазаров. Чтобы подтвердить гипотезу, они провели спектроскопию с помощью камеры и спектрографа слабых объектов на телескопе Subaru и спектрографа ближней инфракрасной области Gemini.
Вот что удалось узнать астрономам: основная часть света исходит от активных сверхмассивных черных дыр, обе из которых примерно в 100 млн раз тяжелее Солнца. Кроме того они более чем в 20 раз тяжелее Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.