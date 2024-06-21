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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Ученые обнаружили в космосе древнюю пару сливающихся квазаров

В космосе нашли самую древнюю пару сливающихся черных дыр

21 июня 2024, 10:42
Фото: noirlab.edu

Ученые обнаружили в космосе древнюю пару сливающихся квазаров

Это самая далекая пара взаимодействующих квазаров, когда-либо обнаруженная учеными.

Астрономы обнаружили самую древнюю из известных пару сливающихся квазаров. Квазары — это активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество.

Открытие древней сливающейся пары квазаров опубликовал научно-исследовательский центр NOIRLab, сообщает «Новая Хакассия». Квазары относятся к периоду ранней Вселенной. Изучая этот период, ученые рассчитывали найти множество пар квазаров рядом друг с другом, поскольку галактики-хозяева часто подвергались слияниям. Но до настоящего момента найти не могли ни одну.

Сначала астрономы не были уверены, что их новая находка — пара квазаров. Чтобы подтвердить гипотезу, они провели спектроскопию с помощью камеры и спектрографа слабых объектов на телескопе Subaru и спектрографа ближней инфракрасной области Gemini.

Вот что удалось узнать астрономам: основная часть света исходит от активных сверхмассивных черных дыр, обе из которых примерно в 100 млн раз тяжелее Солнца. Кроме того они более чем в 20 раз тяжелее Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.

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#Космос#Наука#Астрономия
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