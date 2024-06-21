В космосе нашли самую древнюю пару сливающихся черных дыр

Вот что удалось узнать астрономам: основная часть света исходит от активных сверхмассивных черных дыр, обе из которых примерно в 100 млн раз тяжелее Солнца. Кроме того они более чем в 20 раз тяжелее Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.