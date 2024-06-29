Из Прикамья на треть выросла поставка леса в другие регионы России

С 1 января по 25 июня из Пермского края в другие регионы России вывезено 158,8 тыс. кубометров лесопродукции. Это на 30,48% выше аналогичного периода 2023 года. Тогда из Прикамья было вывезено 121,7 тыс. куб. метров, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.