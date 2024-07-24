Пермские врачи спасли девочку с врожденным пороком сердца

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Специалисты Федерального центра им. С. Г. Суханова Минздрава России в Перми спасли девочку с врожденным пороком сердца. Они провели сложную многоэтапную операцию на сердце, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.
Девочка Карина из Сыктывкара не раз слышала отрицательные прогнозы от медиков. Они признавали врожденный порок неоперабельным. Однако 10 лет назад она попала на консультацию к главврачу центра им. Суханова Вячеславу Белову. Чтобы стабилизировать состояние девочки, врачи провели кропотливую работу. В 2015 и 2018 годах они провели операции по сужению легочной артерии, что помогло нормализовать давление в этой артерии и дало возможность в дальнейшем провести коррекцию врожденного порока сердца.
В июле текущего года врачи Центра провели Карине успешную операцию на открытом сердце по закрытию межжелудочкового дефекта. После процедуры папа девочки заметил, что у нее улучшилось настроение, сон стал более крепким, также ее перестала беспокоить одышка. Сейчас девочка выписана из больницы, и 1 сентября она пойдет в девятый класс.