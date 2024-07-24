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Пермские врачи спасли девочку с врожденным пороком сердца

Пермские врачи спасли девочку с врожденным пороком сердца

24 июля 2024, 11:46
Фото: Telegram-канал пресс-службы ФЦССХ им. С. Г. Суханова Минздрава
Долгие годы другие медики отказывались лечить такой недуг, но все изменилось.

Специалисты Федерального центра им. С. Г. Суханова Минздрава России в Перми спасли девочку с врожденным пороком сердца. Они провели сложную многоэтапную операцию на сердце, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Девочка Карина из Сыктывкара не раз слышала отрицательные прогнозы от медиков. Они признавали врожденный порок неоперабельным. Однако 10 лет назад она попала на консультацию к главврачу центра им. Суханова Вячеславу Белову. Чтобы стабилизировать состояние девочки, врачи провели кропотливую работу. В 2015 и 2018 годах они провели операции по сужению легочной артерии, что помогло нормализовать давление в этой артерии и дало возможность в дальнейшем провести коррекцию врожденного порока сердца.

В июле текущего года врачи Центра провели Карине успешную операцию на открытом сердце по закрытию межжелудочкового дефекта. После процедуры папа девочки заметил, что у нее улучшилось настроение, сон стал более крепким, также ее перестала беспокоить одышка. Сейчас девочка выписана из больницы, и 1 сентября она пойдет в девятый класс.

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