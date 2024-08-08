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Пермский криминальный авторитет хочет доказать суду, что ему чужды понятия АУЕ*

Пермский криминальный авторитет хочет доказать суду, что ему чужды понятия АУЕ*

8 августа 2024, 11:52
Фото: properm.ru
Марат Мусин был осужден за то, что был назначен «положенцем» в соликамской ИК-9.

Пермский криминальный авторитет Марат «Марик» Мусин и его адвокат Сергей Уткин направили на вынесенный Пермским краевым судом приговор апелляционные жалобы, они приняты к рассмотрению. Как рассказали журналисту Properm.ru в инстанции, они просят полностью отменить приговор и признать Мусина невиновным.

Материалы на данный момент на рассмотрение Четвертого апелляционного суда не переданы. Осужденный Мусин и его защитники сейчас знакомятся с мотивировочной частью приговора.

26 июня судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников признал «Марика» виновным в том, что в 2021 году он был признан криминальным авторитетом — его назначили с соизволения вора в законе Чиро Шония, он же Чиро Гальский, был назначен так называемым «положенцем» в ИК-9, где отбывал наказание. В криминальной иерархии это предыдущая ступень перед вором в законе. В 2022 году Шония скончался в Греции. Также суд вменил ему участие в запрещенной в России организации АУЕ*.

Мусина приговорили путем сложения наказаний к 11,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 330 тыс. рублей. Также мужчине два года запрещено создавать общественные организации. Государственное обвинение просило отправить его в колонию строгого режима на 12,5 лет. Прокуратура обжаловать приговор Мусину не стало.

Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, десять лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика. Впервые он был осужден на четыре года там же в 1995 году за нанесенные потерпевшему умышленные тяжкие телесные повреждения.

* Назначение в криминальном сообществе карается законом. Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.

Основы АУЕ*. В суде над авторитетом поспорили за криминально-воровские понятия
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#Происшествия#Общество#Суд
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