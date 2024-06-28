В Перми впервые судили криминального авторитета* за то, что он криминальный авторитет

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Марату «Марику» Мусину назначено 11 лет лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей. Путем сложения приговоров с учетом предыдущего наказания ему назначено 11,5 лет лишения свободы и штраф в размере 330 тыс. рублей. Также мужчине два года запрещено создавать общественные организации. Кроме того, Мусину назначено два года ограничения свободы после освобождения из колонии с запретом выезда из территории. Четыре года первые года наказания Марат Мусин проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Свою вину в приверженности АУЕ* и занятии положения в высшей криминальной иерархии он не признал.