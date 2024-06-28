В Перми впервые судили криминального авторитета* за то, что он криминальный авторитет

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:59
Сегодня, 26 июня, судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников признал виновным пермского криминального авторитета* Марата «Марика» Мусина виновным за то, что в 2021 году он был признан криминальным авторитетом — его назначили с соизволения вора в законе Чиро Шония, он же Чиро Гальский, был назначен так называемым «положенцем» в ИК-9, где отбывал наказание. В криминальной иерархии это предыдущая ступень перед вором в законе. В 2022 году Шония скончался Греции.
В суд поддержать «положенца» явились три родственницы Мусина.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Марату «Марику» Мусину назначено 11 лет лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей. Путем сложения приговоров с учетом предыдущего наказания ему назначено 11,5 лет лишения свободы и штраф в размере 330 тыс. рублей. Также мужчине два года запрещено создавать общественные организации. Кроме того, Мусину назначено два года ограничения свободы после освобождения из колонии с запретом выезда из территории. Четыре года первые года наказания Марат Мусин проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Свою вину в приверженности АУЕ* и занятии положения в высшей криминальной иерархии он не признал.
Вещественные доказательства — страницы из тетради с записями на тему «жизнь ворам» и иными пометками в «домовой книге» и рисунками, тетрадь в клетку 'трасса е95 лондон-гусли», два мобильных телефона и иное, изъятое следствием, судом предписано хранить при уголовном деле
В прениях гособвинитель Юрий Соболев попросил с учетом ранее назначенного за торговлю наркотиками наказания попросил отправить «Марика» на 12,5 лет в колонию особого режима и назначить 330 тыс. рублей штрафа. Первые пять лет ему нужно было бы провести в тюрьме. Кроме того в качестве дополнительного наказания прокуратура просит после окончания срока назначить Мусину запрет на управление некоммерческими организациями и два года ограничения свободы.
«Марик» должен был обеспечивать сохранение и наполнение «общака», следить за исполнением воровского кодекса и обеспечивать проведение запрещенных турниров по нардам и игре в покер. Назначение Марика положенцем в ИК-9 проходило с использованием новейших технологий, утверждается в обвинительном заключении, по видео-конференц-связи. ВКС в колонии строгого режима в 2021 году устраивали при помощи незаконно внесенных в зону смартфонов. После этого Мусин устроил сходку приверженцев АУЕ** в колонии.
Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, десять лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика. Впервые он был осужден на четыре года там же в 1995 году за нанесенные потерпевшему умышленные тяжкие телесные повреждения.
* Назначение в криминальном сообществе карается законом. Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.
**Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.