Стало известно, когда выйдет новая часть Heroes of Might and Magic

Разработчики сообщили, что в игре будет представлено шесть фракций — люди, феи, тёмные эльфы, нежить и демоны-насекомые. Последняя фракция пока держится в секрете. На данный момент неизвестно, будет ли игра доступна покупателям из России, так как другие игры от Ubisoft в нашей стране не продаются. Однако страница игры сейчас доступна в Steam, поэтому есть шанс, что для новых «Героев» сделают исключение.