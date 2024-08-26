Стало известно, когда выйдет новая часть Heroes of Might and Magic

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Как сообщает портал newkhakasiya.online, игра Heroes of Might and Magic: Olden Era увидит свет во втором квартале 2025 года. Разработчиком выступит российская компания Unfrozen, которая сейчас базируется на Кипре. Издавать игру будет Ubisoft. Отмечается, что некоторые сотрудники Unfrozen работали над серией Disciples, которая в свое время была одним из главных конкурентов «Героев меча и магии».
Одним из преимуществ игры называют графику. Она вызывает приятные ностальгические чувства по той самой третьей части серии, которую так любят в России. В глаза бросается контраст с последними на данный момент «Героями», в которых разработчики пытались сделать реалистичную графику.
Действие Olden Era будет разворачиваться на континенте Джадам планеты Энрот. Сюжетно эта часть станет приквелом к серии. Игроки смогут пройти нелинейную сюжетную кампанию и случайно сгенерированные сценарии. Не обойдется в игре и без мультиплеера. Также в новой части будет встроенный редактор карт, который даст возможность создавать собственные кампании.
Разработчики сообщили, что в игре будет представлено шесть фракций — люди, феи, тёмные эльфы, нежить и демоны-насекомые. Последняя фракция пока держится в секрете. На данный момент неизвестно, будет ли игра доступна покупателям из России, так как другие игры от Ubisoft в нашей стране не продаются. Однако страница игры сейчас доступна в Steam, поэтому есть шанс, что для новых «Героев» сделают исключение.