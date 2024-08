Стало известно, когда выйдет новая часть Heroes of Might and Magic

Как сообщает портал newkhakasiya.online, игра Heroes of Might and Magic: Olden Era увидит свет во втором квартале 2025 года. Разработчиком выступит российская компания Unfrozen, которая сейчас базируется на Кипре. Издавать игру будет Ubisoft. Отмечается, что некоторые сотрудники Unfrozen работали над серией Disciples, которая в свое время была одним из главных конкурентов «Героев меча и магии».