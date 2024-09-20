Ночью в Кузбассе произошло небольшое землетрясение

Территории, находящиеся в 50 км от эпицентра, обследуют три оперативные группы. В их состав входят представители местной администрации и сотрудники МЧС. Сейчас проведено обследование всех социально значимых объектов, разрушений не обнаружено, ведется обследование жилого сектора. Движение транспорта по автомобильным и железным дорогам продолжается в штатном режиме.