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Posted 20 сентября, 04:35

Published 20 сентября, 04:35

Modified 20 сентября, 04:37

Updated 20 сентября, 04:37

Ночью в Кузбассе произошло небольшое землетрясение

Ночью в Кузбассе произошло небольшое землетрясение

20 сентября 2024, 04:35
Фото: fusionbrain.ai
Три оперативные группы обследуют территории, которые могли пострадать.

В Кемеровской области в ночь на пятницу, 20 сентября, в 00:01 случилось землетрясение. Инцидент зарегистрирован в Таштагольском районе, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональное управление МЧС. По информации МЧС, магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.

Территории, находящиеся в 50 км от эпицентра, обследуют три оперативные группы. В их состав входят представители местной администрации и сотрудники МЧС. Сейчас проведено обследование всех социально значимых объектов, разрушений не обнаружено, ведется обследование жилого сектора. Движение транспорта по автомобильным и железным дорогам продолжается в штатном режиме.

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#Происшествия#Мчс#Землетрясение
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