Ночью в Кузбассе произошло небольшое землетрясение

Posted 20 сентября, 04:35
Published 20 сентября, 04:35
Modified 20 сентября, 04:37
Updated 20 сентября, 04:37
В Кемеровской области в ночь на пятницу, 20 сентября, в 00:01 случилось землетрясение. Инцидент зарегистрирован в Таштагольском районе, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональное управление МЧС. По информации МЧС, магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.
Территории, находящиеся в 50 км от эпицентра, обследуют три оперативные группы. В их состав входят представители местной администрации и сотрудники МЧС. Сейчас проведено обследование всех социально значимых объектов, разрушений не обнаружено, ведется обследование жилого сектора. Движение транспорта по автомобильным и железным дорогам продолжается в штатном режиме.