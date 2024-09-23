За пять месяцев пермяки передали в городской архив более 200 исторических материалов

Posted 23 сентября, 12:52
Published 23 сентября, 12:52
Modified 23 сентября, 12:54
Updated 23 сентября, 12:54
За пять месяцев в Архив города Перми поступило более 200 материалов: фотографий, воспоминаний и других документов. Акция «Подари городу историю» проводилась в восьмой раз, сообщают в администрации Перми.
В этом году в акции приняли участие более 20 человек, благодаря которым поступило около 200 материалов различного характера. Например, фотографии учителей и учащихся Пермской средней школы №10 1960-1970-х годов, геологов Пермской геолого-геофизической партии 1980-х годов, художественные плакаты.
В ближайшее время начнётся публикация материалов акции. Ознакомиться с ними «вживую» можно будет в читальном зале архива после описания документов и постановки их на учёт. В электронном виде они будут размещены на официальном сайте архива в разделе «Воспоминания. Дневники. Письма».
Акция проводится с 2017 года, за это время в архив поступило большое количество письменных воспоминаний о жизни пермяков, фотографий и личных документов. В рамках акции начались работы по созданию знаковых личных фондов архива, например, заслуженного строителя, почетного гражданина Перми Михаила Плеханова и театрального режиссера, участника Великой Отечественной войны Виктора Офрихтера. Также благодаря акции в архив поступили подлинные документы времен Великой Отечественной войны, например, фронтовые письма.
С 1 июня текущего года закрылся личный прием граждан в архиве Перми. Сейчас подать заявления о предоставлении архивных справок, выписок или копий можно только посредством электронных ресурсов.