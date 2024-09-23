За пять месяцев пермяки передали в городской архив более 200 исторических материалов

В ближайшее время начнётся публикация материалов акции. Ознакомиться с ними «вживую» можно будет в читальном зале архива после описания документов и постановки их на учёт. В электронном виде они будут размещены на официальном сайте архива в разделе «Воспоминания. Дневники. Письма».