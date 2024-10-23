Дворцовые мечты, дворовые реалии

Posted 23 октября, 19:00
Published 23 октября, 19:00
Modified 23 октября, 19:00
Updated 23 октября, 19:00
На муниципальную программу «Развитие физкультуры и спорта» в Перми в 2024 году ассигновано более 1 млрд 440 млн рублей — это деньги, которые идут не только на развитие массового спорта, но и на строительство спортивных сооружений и подготовку спортсменов.
О «спортивной» политике мэрии на октябрьской пленарке Пермской городской думы депутатам рассказала вице-мэр Екатерина Мальцева. По ее словам, эффективность программы «измеряется» процентом горожан, которые регулярно занимаются спортом. В 2023 году «регулярных» любителей спорта, по статистике, в Перми было 57,7%. Плановый показатель 2024 года — 58%, то есть значительного роста городские чиновники от спорта на короткой дистанции не предвидят. Уровень обеспеченности горожан объектами для занятий спортом, привязанный к их пропускной способности, тоже не слишком впечатляет — 65% как в прошлом, так и в нынешнем году.
Интересно, что, по планам мэрии, к 2029 году обеспеченность пермяков спортивными сооружениями увеличится незначительно — до 67%, при этом предполагаемое число спортсменов-любителей возрастет до 70%. Значит ли это, что возле стадионов и бассейнов будут выстраиваться очереди, или через пятилетку спортивным комплексам придется работать в три смены? Впрочем, городские власти особенно и не стремятся «искусственно завышать» показатель обеспеченности спортивными сооружениями, поскольку чем скромнее обстоят дела, тем больше могут дать денег из вышестоящих бюджетов. Получается очень по-ленински: «лучше меньше, да лучше»…
Правда, в краевом центре почти ударными темпами создаются новые возможности для тренировок — ежегодно появляется не менее двух-трех универсальных спортплощадок, а в 2025-м городские власти планируют устроить четыре всесезонных хоккейных коробки и готовят земельные участки минимум еще для шести подобных сооружений.
«В 2025 году мы начинаем проектирование капремонта здания ДС „Орленок“ и заходим на капремонт школы „Урал-Грейт Юниор“, — рассказала думцам вице-мэр. — Также хочется напомнить, что в конце прошлого года введен в эксплуатацию легкоатлетический манеж „Спартак“. Сегодня он работает с полной загрузкой. По муниципальному заданию в „Спартаке“ занимаются 556 человек по трем видам спорта — легкая атлетика, спортивная борьба и бадминтон. В марте этого года введен в строй муниципальный плавательный бассейн на ул. Гашкова в Мотовилихе. На сегодня реализовано более 3 тыс. абонементов».
Кстати, по сведениям департамента финансов Перми, сметная стоимость возведения бассейна с 2019 по 2024 год превысила 355 млн рублей. Цена абонементов, по информации онлайн-путеводителя sportgyms.ru, на октябрь 2024 года составляет 300–500 рублей, 12 занятий аквааэробикой по абонементу обойдутся посетителю в 4800 рублей.
Представители левых партийных фракций, активно напомнившие о своем присутствии на думской пленарке (все-таки выборы не за горами), добавили в оптимистичный доклад Екатерины Мальцевой ложку дегтя, напомнив о том, что одни спортивные комплексы в Перми открываются, а другие — «то ли закрываются, то ли планируются к закрытию», например «Кама» или «Трудовые резервы».
«Как это способствует стремлению пермяков к достижению долголетия?» — спросил депутат со стажем из фракции КПРФ Геннадий Сторожев.
«По той информации, которой располагает администрация Перми, эти спорткомплексы к закрытию не планируются; наоборот, намечается их реновация и развитие», — парировала вице-мэр. Но депутата ответ, судя по всему, не устроил.
«В Перми идет кампания по закрытию ряда стадионов с полным циклом тренировок и спортивных состязаний, — заявил г-н Сторожев. — „Исчез“ стадион „Дзержинец“, долго общественность протестовала против закрытия стадиона „Молот“, и, к счастью, удалось этот вопрос решить. Теперь общественное мнение обеспокоено будущим стадионов „Кама“ и „Трудовые резервы“. По сути, превращен в спортплощадку стадион „Энергия“. Надо уходить от этой негодной тенденции. Более того, площадки стадионов планируется отводить под строительство многоквартирных домов».
Позиция коммунистов — вкладывать больше денег на восстановление «старых» спортивных учреждений и одновременно строить новые. Правда, где на это взять деньги, левые, по обыкновению, не объясняют. Между тем, в действующем бюджете Перми запланирован весьма скромный рост ассигнований на развитие физкультуры и спорта: в 2025 году — 1 млрд 520 млн рублей (2,9% от городского бюджета), а на 2026 год даже предусмотрено сокращение — до 1 млрд 490 млн рублей.
Депутаты также напомнили о заброшенных ныне площадках, на которых еще в советские времена были стадионы, которые строили и содержали крупные предприятия. Теперь это одно воспоминание — например, стадионы «Буран» и «Химик» в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах. «Есть ли намерение у мэрии дать спортивным сооружениям из „советского прошлого“ вторую жизнь, например посредством муниципально-частного партнерства?» — спросил единоросс Олег Бурдин.
«Мы работаем с частными инвесторами для создания на таких территориях новых спортивных объектов, такая работа ведется», — пояснила Екатерина Мальцева, не вдаваясь в подробности.
Конечно, деньги на бесплатный спорт для горожан выделяются — например, те же НКО в 2023 году получили 2,4 млн рублей субсидий на организацию бесплатного спорта для пермяков. Интересно, что самые популярные виды занятий, которые устраиваются на эти деньги, — йога и северная ходьба. Но это, конечно, вряд ли поспособствует масштабному ренессансу массового спорта и физкультуры в Перми.
Депутаты спрашивали, будет ли увеличено финансирование на содержание уже существующих и действующих в Перми спортивных площадок, поскольку стоимость ремонтов постоянно растет. Но услышали категоричное: «увеличение норматива на содержание спортплощадок в проекте бюджета на 2025–2027 годы не предусмотрено».
На вопрос, также заданный из рядов левой оппозиции, — какова в краевом центре пропорция детей, которые занимаются спортом за деньги и бесплатно, — специалисты администрации ответили: 75% — за счет бюджета, 25% — за деньги родителей. Впрочем, как уверяют чиновники от спорта, «с определенного возраста на этапы спортивной подготовки все дети с хорошими задатками зачисляются на бесплатной основе; однако организовывать бесплатные занятия для всех возрастов у города нет возможности».
Представитель «Единой России» Александр Ивонин, по сути, встал на позицию коммунистов, призывающих, несмотря на затраты, строить новые спортивные комплексы за счет бюджета, и предложил возвести в Перми центр по развитию адаптивных видов спорта.
Думец из фракции КПРФ Илья Власов предложил построить в Перми Дворец спорта единоборств.
Единороссы Арсен Болквадзе и Ирина Горбунова предостерегли коллег от призывов к новым «большим стройкам». По их мнению, важно в исправности содержать те спортивные площадки, школьные стадионы и сооружения, которые были созданы за последние годы, но требуют серьезных бюджетных денег на ремонты.
«Мы можем бесконечно строить стадионы, но если у нас не будет средств на их содержание и поддержание в нормальном состоянии, то придется их в какой-то момент строить по второму кругу, — считает Ирина Горбунова. — Поэтому предлагаю подумать о нормативе, просчитать его, в частности, для школ. Не все учебные заведения могут позволить себе серьезные финансовые вложения, чтобы на достойном уровне содержать стадионы. Тем более что мы должны обеспечивать доступ всем желающим, и, поверьте, школьные стадионы в этом плане используются достаточно активно».