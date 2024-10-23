Дворцовые мечты, дворовые реалии

Интересно, что, по планам мэрии, к 2029 году обеспеченность пермяков спортивными сооружениями увеличится незначительно — до 67%, при этом предполагаемое число спортсменов-любителей возрастет до 70%. Значит ли это, что возле стадионов и бассейнов будут выстраиваться очереди, или через пятилетку спортивным комплексам придется работать в три смены? Впрочем, городские власти особенно и не стремятся «искусственно завышать» показатель обеспеченности спортивными сооружениями, поскольку чем скромнее обстоят дела, тем больше могут дать денег из вышестоящих бюджетов. Получается очень по-ленински: «лучше меньше, да лучше»…