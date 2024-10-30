К ответственности за банкротство «Экопромбанка» хотят привлечь людей с Кипра

Posted 30 октября, 07:42
Published 30 октября, 07:42
Modified 30 октября, 07:44
Updated 30 октября, 07:44
К субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ОАО АКБ «Экопромбанк» хотят привлечь группу физлиц, контролировавших кипрскую Sirelana Trading Co. Limited, сообщили журналисту Properm.ru в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ранее АСВ опубликовало информацию об обсуждении такой потенциальной возможности.
Как говорится в сообщении агентства, опубликованном по итогам заседания комитета кредиторов, не было принято решение по вопросу о привлечении специализированной организации для оказания услуг по подготовке заключения о возможности привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих деятельность данного юридического лица.
В этом же документе комитет кредиторов поручил АСВ принять меры по ознакомлению с материалами процессуальной проверки, проводимой еще в 2021 году в рамках расследования уголовных дел, связанных с хищением средств банка.
В материалах арбитражного дела есть указания на то, что кредитный договор с Sirelana Trading Company Limited на сумму 10 925 000 евро под 6,5 процентов годовых был заключен еще до 2011 года. Со стороны банка договор подписан зампредседателя правления «Экопромбанка» Алексеем Червонных, дополнительные соглашения к договору подписаны экс-председателем правления банка Андреем Туевым и его заместителями Вадимом Маниным и Алексеем Лихачевым. Дополнительное соглашение от 12 сентября 2011 года об увеличении суммы кредита до 15 189 041,07 долларов США подписано Червонных. Как указывалось в деле, сведений о принятых мерах по обеспечению исполнения обязательства договор и дополнительные соглашения не содержат. Впоследствии все перечисленные топ-менеджеры банка уже привлекались к субсидиарной ответственности.
В начале 2024 года стало известно, что АСВ не смогло списать данное имущество «Экопромбанка» почти на 916 млн рублей. Именно эту сумму необходимо было списать с кипрской компании Sirelana Trading Co. Limited, с которой у банка был заключен кредитный договор на 10,925 млн евро со сроком возврата до 20 сентября 2014 года. Списания средств АСВ пыталось добиться два последних года.
Против списания долгов, которое приблизит завершение процедуры банкротства банка, выступает представитель кредиторов, юрист Арсений Грищенко. В 2023 году Верховный суд отказал бывшему бенефициару «Экопромбанка» Петру Кондрашеву, «Первой проектной компании» и юристу Грищенко в рассмотрении кассационных жалоб, связанных с привлечением к субсидиарной ответственности Кондрашева по долгам банка.
Из материалов арбитражного дела известно, что Sirelana Trading Co. Limited не ведет никакой деятельности с 2016 года. 18 августа 2014 года Центробанк отозвал лицензию у второго на тот момент по величине финансового учреждения в регионе — «Экопромбанка». В сентябре того же года банк был признан банкротом и в его отношении началось конкурсного производство. В конце декабря 2016 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом бывшего совладельца Экопромбанка, а также дорожно-строительных компаний — «Пермдорстрой» и «Пермавтодор» Владимира Нелюбина.
С 2016 года силовики начали активно расследовать уголовные дела о хищении средств банка. Были задержаны многие из топ-менеджеров и совладельцев, ряд из них уже вышли из колоний, где отбывали наказания. Андрей Туев в 2022 году был осужден к семи годам лишения свободы за хищение 249 млн руб. средств банка, а также за злоупотребление полномочиями. Он был экстрадирован с территории Республики Кипр, где скрывался от следствия. Расследование в отношении него второго уголовного дела, связанного в том числе с кипрской компанией, приостанавливалось. Из материалов арбитражного суда известно, что в августе 2024 года полицейское следствие объединило в одно производства два на данный момент расследуемых в связи с хищениями в «Экопромбанке» уголовных дела.
Свердловский районный суд города Перми 9 августа 2024 года удовлетворил гражданский иск, заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах ОАО АКБ «Экопромбанк» к его бывшему председателю правления Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и их соучастнику Сергею Фирсову. В счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации, с них взыскано более 319 млн рублей.