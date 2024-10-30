К ответственности за банкротство «Экопромбанка» хотят привлечь людей с Кипра

С 2016 года силовики начали активно расследовать уголовные дела о хищении средств банка. Были задержаны многие из топ-менеджеров и совладельцев, ряд из них уже вышли из колоний, где отбывали наказания. Андрей Туев в 2022 году был осужден к семи годам лишения свободы за хищение 249 млн руб. средств банка, а также за злоупотребление полномочиями. Он был экстрадирован с территории Республики Кипр, где скрывался от следствия. Расследование в отношении него второго уголовного дела, связанного в том числе с кипрской компанией, приостанавливалось. Из материалов арбитражного суда известно, что в августе 2024 года полицейское следствие объединило в одно производства два на данный момент расследуемых в связи с хищениями в «Экопромбанке» уголовных дела.