Примут ли в Прикамье «полусухой закон», или Сколько пьют в крае на самом деле

Posted 1 ноября, 07:17
Published 1 ноября, 07:17
Modified 1 ноября, 07:39
Updated 1 ноября, 07:39
Одной из главных тем, взорвавших российское информационное пространство на этой неделе, стала инициатива властей Вологодской области ограничить продажу спиртных напитков в будни двумя часами, с 12:00 до 14:00. В Прикамье в заксобрание тоже внесена инициатива, призванная нанести удар по пьянству, во всяком случае — по ночам.
Вологодский губернатор Георгий Филимонов считает, что столь жесткая ограничительная мера необходима в руководимом им регионе из-за катастрофического роста смертности от алкоголя и «позорным 71-м местом» области в рейтинге трезвости регионов.
«Вологодчина и Русский Север вымирают, — пояснил Филимонов в своем telegram-канале. — Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам — это целый муниципалитет. 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем».
Между тем, в Прикамье на суд краевых парламентариев вынесен проект закона, тоже нацеленный на борьбу с «зеленым змием». Правда, по сравнению с вологодской инициативой, он гораздо мягче. Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предлагает ограничить работу питейных заведений, именуемых в просторечии «наливайками», многие из которых распложены на первых этажах многоквартирных домов и зачастую нервируют жителей шумом и обилием нетрезвых граждан, неуверенно стоящих или даже лежащих во дворе и возле подъездов.
«По данным Министерства промышленности и торговли Пермского края, за 2022–2023 годы поступило 39 жалоб граждан на заведения, расположенные в многоквартирных домах, продающих алкогольную продукцию круглосуточно (в основном пиво и пивные напитки), — говорится в пояснительной записке к законопроекту депутата Постникова. — Эти заведения работают по системе „магазин“, c 08.00 до 23.00, a c 23.00 — как предприятие общественного питания, при этом какие-либо признаки соответствия предприятию общественного питания в таких объектах отсутствуют. B условиях действующего законодательства принять меры административного воздействия в отношении этих хозяйствующих субъектов невозможно».
Депутат предлагает ограничить время розничной продажи спиртного в общепите, за исключением ресторанов, с 22:00 до 08:00. При этом разрешить «розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пyape, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях».
Автор считает, что принятие закона «будет способствовать уменьшению числа нарушений общественного порядка в вечернее и ночное время, в том числе во дворах многоквартирных домов».
О борьбе с алкоголизмом как таковым в пермском законопроекте речь не идет. Хотя, если сравнить Пермский край с Вологодской областью, в Прикамье пьют несколько меньше. По сведениям Минздрава России, жители Вологодской области употребили в 2023 году 11,61 л алкоголя каждый. Из годового отчета Минздрава Прикамья по региональной программе «Качественное здравоохранение» можно узнать, что в 2023 году на жителя Западного Урала пришлось 8,86 л чистого спирта. Притом розничные продажи чистого этанола на среднего жителя Пермского края составили лишь около 7 л. Это означает, что неистребимое дело самогоноварения по-прежнему процветает, и, надо полагать, не только в богом забытых глухих деревнях, где по небрежению малого бизнеса не случилось собственного сельпо.
В «Национальном рейтинге трезвости-2023», который ежегодно составляет общественная организация «Трезвая Россия», Пермский край ненамного опередил Вологодчину, заняв 57 место среди 85 регионов. Если верить этому неофициальному, но стяжавшему определенное доверие (в том числе среди региональных властей) рейтингу, положение дел с алкоголизацией в Прикамье гораздо хуже, чем у многих соседей по Поволжью и Уралу. Например, Западный Урал уступает Самарской области (17 место), Мордовии (19), Башкортостану (23), Саратовской (28), Оренбургской (31) и даже Свердловской (50 место в рейтинге) областям.
«Ударная» борьба с пьянством во второй половине 1980-х, несмотря на широкое общественное недовольство, всплеск самогоноварения и огромное количество анекдотов на тему, привела, тем не менее, к ошеломительным результатам. В Прикамье, например (по крайней мере, по данным советской статистики), пить стали гораздо меньше — потребление чистого этанола снизилось с 9 л на душу в 1985-м до 4 л в 1988-м. Получается, административные меры вкупе с незатейливой пропагандой работали?
В наши дни запрет работы «наливаек» в ночное время вряд ли скажется на количестве выпиваемого в год спиртного. Да и опыт соседних регионов показывает, что «алкогольный» малый бизнес легко обходит не слишком строгие законодательные запреты, например в Свердловской области, где рюмочным и пивным запретили работать с 23.00 в жилых домах (заксобранием Среднего Урала принят региональный закон, который разрешает торговать спиртным ночью в жилых домах только ресторанам, кафе или барам). Владельцы «наливаек» не растерялись и поспешно начали оформлять свой прибыльный бизнес как общепит. Времени у них на это — более чем достаточно, поскольку новый запрет начинает действовать с 1 марта 2025 года.
Так может, исполнительной власти и депутатам Прикамья следует внимательнее присмотреться к «антиалкогольному» законопроекту губернатора Вологодской области? И, «глядя на северного соседа», также ограничить продажу спиртного в магазинах, хотя, может быть, и не в столь категоричном варианте?
Команда губернатора Прикамья вряд пойдет на столь решительный шаг — ведь любое ограничение торговли алкоголем в дневное время способно вызвать не только положительный, но и негативный общественный резонанс. Даже люди, не склонные к «злоупотреблениям», станут испытывать неудобства от необходимости закупать спиртное впрок — не пьянства ради, а, например, на семейный праздник.
Но именно из-за способности вызвать широкий отклик в массах идея введения «полусухого закона» может оказаться весьма заманчивой для политических партий, которым впору вспомнить об активизации работы с избирателями в преддверии сезона «больших выборов» 2025–2026 годов.
Вопрос: решатся ли партии, представленные в заксобрании Прикамья, поставить на привлекательную, но, вместе с тем, «рисковую» фишку?
Пермский политтехнолог Сергей Ильин считает, что большая часть партийных фракций парламента Западного Урала вряд ли пойдет по стопам губернатора Вологодчины. «Не думаю, что с подобной инициативой выступит, например, „Единая Россия“, КПРФ или „Справедливая Россия“, — говорит эксперт. — Органично в этой ситуации выглядела бы похожая инициатива со стороны ЛДПР, которая уже вступила на путь ограничения работы питейных заведений и в последнее время явно активизировала линию на всевозможные ЗОЖ-проекты. Но, полагаю, даже если либерал-демократы выступят с инициативой ограничить продажу спиртного в дневное время по будням на территории Пермского края, другие фракции, включая „Единую Россию“, такой законопроект не поддержат».
Анатолий Москвин для Properm.ru.