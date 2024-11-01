Примут ли в Прикамье «полусухой закон», или Сколько пьют в крае на самом деле

О борьбе с алкоголизмом как таковым в пермском законопроекте речь не идет. Хотя, если сравнить Пермский край с Вологодской областью, в Прикамье пьют несколько меньше. По сведениям Минздрава России, жители Вологодской области употребили в 2023 году 11,61 л алкоголя каждый. Из годового отчета Минздрава Прикамья по региональной программе «Качественное здравоохранение» можно узнать, что в 2023 году на жителя Западного Урала пришлось 8,86 л чистого спирта. Притом розничные продажи чистого этанола на среднего жителя Пермского края составили лишь около 7 л. Это означает, что неистребимое дело самогоноварения по-прежнему процветает, и, надо полагать, не только в богом забытых глухих деревнях, где по небрежению малого бизнеса не случилось собственного сельпо.