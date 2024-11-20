Страховка предприятий в РФ выросла в 100 раз после разрешения ударов ракетами ATACMS

Posted 20 ноября, 12:16
Published 20 ноября, 12:16
Modified 20 ноября, 12:18
Updated 20 ноября, 12:18
Рынок страхования от терроризма переживает бум. Компании повысили в сотни раз и стоимость страховки, и верхнюю границу выплат в случае ущерба от ударов беспилотниками — она достигла 50 млрд рублей. После того, как ВСУ разрешили наносить удары ракетами ATACMS по территории России, повысилась вероятность возникновения новых рисков и новых расходов для компаний, пишут «Новые известия».
ВСУ получили от президента США Джо Байдена разрешение на использование тактических ракет ATACMS по территории РФ. Эксперты говорят, что больших выгод для Украины это решение не несет.
Однако отечественная экономика уже откликнулась: акции ведущих российских предприятий сначала упали, потом немного поднялись, однако не вернулись к положительным значениям. По словам директора Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслава Кулагина, запуск ракет заставляет участников рынка нервничать. Если говорить об ATACMS, под удар могут попасть Москва и Московская область, Тамбов, Калуга, Воронеж, Липецк и другие города.
Эксперты считают, что вероятность возникновения страхового случая значительно выросла, хоть дроны уже используют для атаки нефтеперерабатывающих заводов и иных промышленных предприятий в глубине России.
Расценки на страховки по риску «Терроризм и диверсия» за последний год выросли в десятки или даже сотни раз. Этот вид страхования превратился в один из самых важных и дорогих разделов договора страхования. Страховая премия на объектах критической инфраструктуры Центральной России — НПЗ, электростанциях, топливных базах выросла за год в 100-150 раз. Более мелким объектам тоже придется заплатить от двух до семи раз больше.
Если в 2023 году максимальное возмещение по рискам ударов беспилотников составляло 15 млрд рублей, то этой осенью сумма для крупных компаний выросла до 50 млрд. Для средних предприятий выплаты составят от 0,5 до 2,5 млрд рублей, для малого бизнеса — от 10 до 200 млн рублей.
В начале СВО страховщики отказывались платить клиентам за нанесенный ущерб, если речь шла о военных рисках. Они объясняли отказ неопределенным статусом СВО, введением ЧС в регионе, который был атакован, а также невозможностью установить виновного. Спустя почти три года юристы говорят, что доказать вину при ДТП куда сложнее, чем при ударе БПЛА.
Как говорит юрист Дмитрий Сурков, при ДТП есть много подводных камней: кто виноват, передала ГАИ документы или нет. А в случае атаки БПЛА риск прост — причинен ущерб, значит, положена выплата. О случаях неуплаты ущерба юрист не слышал.
Однако нужно быть внимательными при составлении договора. Если в документе не указано ЧП, то страховые организации могут отказаться выплачивать компенсации.
Нефтяные компании начали закупать «дронобойки», чтобы защитить свои предприятия. Но пока неизвестно, насколько этот способ эффективен. За установку систем ПВО отвечают Минобороны РФ и Росгвардия. Также сами работники топливных баз могут наваривать уголки на цистерны и устанавливать сетки-рабицы, чтобы обезопасить объекты. Так компании рассчитывают перенести детонацию с емкостей на сетку.
При этом эксперты напоминают, что безопасность критически важных объектов на территории России должно обеспечивать государство. А защита этих объектов относится к задачам Минобороны.
Не все страховые компании хотят страховать клиентов от БПЛА. Они предъявляют дополнительные требования к предприятиям, чтобы те обеспечивали имущественные комплексы дополнительными средствами защиты. Владельцы предприятия охотно вводят дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить возможного простоя и длительного ремонта.
Есть вопрос в том, что санкции вводятся против поставщиков оборудования на НПЗ. Это приводит к затягиванию времени поставок параллельным импортом из Азии. Если сделать заказ в России, то будет длиннее очередь на обслуживание оборудования, поскольку этот способ набирает популярность из-за сложностей с западным импортом.
Рост платежей за страхование промышленных предприятий отражается на финансовом состоянии компаний. Неизвестно, сколько платят владельцы страховщикам. Однако все страховые компании рассчитывают сумму выплат в зависимости от суммы покрытия.
Но миллионные платежи от владельцев НПЗ не отразятся на стоимости бензина в стране, говорят эксперты. Топливо на автозаправках не должно расти выше уровня инфляции, иначе вмешается Федеральная антимонопольная служба. Но для компаний любая приостановка деятельности хуже высоких затрат на безопасность, поэтому они продолжат закупать сетку-рабицу, «дронобойки» и заключать контракты с Росгвардией.