Страховка предприятий в РФ выросла в 100 раз после разрешения ударов ракетами ATACMS

Расценки на страховки по риску «Терроризм и диверсия» за последний год выросли в десятки или даже сотни раз. Этот вид страхования превратился в один из самых важных и дорогих разделов договора страхования. Страховая премия на объектах критической инфраструктуры Центральной России — НПЗ, электростанциях, топливных базах выросла за год в 100-150 раз. Более мелким объектам тоже придется заплатить от двух до семи раз больше.