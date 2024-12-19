Бородатый волшебник. Но не Дед Мороз

Много чудотворных икон святителя Николая почитают в России. Часть икон имеют иностранные образцы. Но два изображения чудотворца особенно распространены в Русской Церкви и они связаны с Русью. Так, очень популярно изображение святителя Николая Зарайского — в рост, с благословляющей десницей и Евангелием. Этот образ был принесен в Рязань в 1225 году византийской царевной Евпраксией, ставшей супругой рязанского князя Феодора и погибшей в 1237 году с мужем и совсем маленьким сыном при нашествии Батыя. Самое известное, наверное, изображение святителя Николая Можайского. Его изображают в полный рост, с мечом в правой руке и городом в левой — в память чудесного спасения, по молитвам святителя, города Можайска от нападения врагов. Последний образ был широко распространён и в пермской деревянной скульптуре. Часть скульптур с этим образом сохранились и в коллекции Пермской художественной галереи.