Бородатый волшебник. Но не Дед Мороз

Posted 19 декабря, 04:57
Published 19 декабря, 04:57
Modified 19 декабря, 04:59
Updated 19 декабря, 04:59
День Святого Николая, который отмечается 19 декабря, — один из главных зимних праздников Руси. В этот день дети подводят итоги уходящего года — вспоминают, что сделали хорошего и плохого. Те, у кого количество добрых поступков перешивает, получают сладости и заказывают подарки «под елку». Об истории чудотворца и его почитании на Руси, о традициях и верованиях, с ним связанных, читайте в нашем материале.
Начнем с того, что Святой Николай — это, как считает и церковь и учёные — реальная личность, жившая в III–IV веках, епископ из Восточной Римской империи, прославившийся своей поддержкой бедных и детей. Будущий святой родился около 270 года в городе Патаре, в Ликии, что на юго-западе Малоазиатского полуострова. Был священником, затем избран епископом города Миры, главного города Ликии (сейчас это часть Турции). Именно поэтому в церковной традиции его называют святой Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских.
Николай родился в семье состоятельных христиан Феофана и Нонны, у которых долго не выходило родить ребенка. Будущие родители чудотворца в молитвах пообещали Богу, что отдадут ребенка, если такой будет, на служение ему. И после рождения дитя родители направили его по духовной стезе. И в этой связи Николай стал священником, а впоследствии — епископом.
Как рассказывают жития про Святого Николая, он был честным и добрым человеком. Видя сложное положение, в котором находились бедные люди, он оказывал им помощь. Подавать нуждающимся милостыню было бы унизительным для них, поэтому Николай он подкладывал свои подарки (а его родители, напомним, были состоятельными людьми) под двери и окна. С течением времени, люди узнали о том, что нужные приятные подарки — дело рук Николая и начали сами к нему обращаться.
Сначала мужчина стал опекуном сирот и обездоленных. Он помогал всем, кто нуждался в помощи, утешал, защищал. Запомнилась землякам и великая сила его молитв. Так, он успокоил бурю на море и, тем самым, спас рыбаков от гибели в волнах. Молитва Николая умела исцелять больных и калек и даже спасала от смерти обреченных на казнь — жития сохранили как минимум две истории спасения невиновных от смерти при посредстве священника.
Также Николай спас Миры от голода. Он смог явиться во сне богатому итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотых монеты, которые тот «обрел в своей руке», Николай попросил его приплыть в город и продать там жито. Пробудившись наутро, купец снарядил корабли с зерном к Мирам и, тем самым, спас горожан от надвигающегося голода.
Наверное, все знают традицию прятать новогодние или рождественские подарки в носки. Это тоже не просто так. По легенде, Святой Николай хотел помочь трем сестрам, которых никто не хотел брать в жены, потому что семья девушек была бедной, и родители не могли дать за дочерями приданное. Святитель забросил через дымоход в дом несчастной семьи три мешочка с золотыми монетами. Мешочки упали именно в носки, которые три сестры развесили сушить перед очагом.
Множество соборов, монастырей и церквей Руси были посвящены Чудотворцу. Нет, пожалуй, ни одного исторического города без Никольского храма. Во имя святителя Николая Патриарх Фотий крестил в Константинополе киевского князя Аскольда. Над могилой Аскольда святая равноапостольная княгиня Ольга воздвигла храм святителя Николая в Киеве.
Много чудотворных икон святителя Николая почитают в России. Часть икон имеют иностранные образцы. Но два изображения чудотворца особенно распространены в Русской Церкви и они связаны с Русью. Так, очень популярно изображение святителя Николая Зарайского — в рост, с благословляющей десницей и Евангелием. Этот образ был принесен в Рязань в 1225 году византийской царевной Евпраксией, ставшей супругой рязанского князя Феодора и погибшей в 1237 году с мужем и совсем маленьким сыном при нашествии Батыя. Самое известное, наверное, изображение святителя Николая Можайского. Его изображают в полный рост, с мечом в правой руке и городом в левой — в память чудесного спасения, по молитвам святителя, города Можайска от нападения врагов. Последний образ был широко распространён и в пермской деревянной скульптуре. Часть скульптур с этим образом сохранились и в коллекции Пермской художественной галереи.
В народной традиции Николай Чудотворец воспринимается как покровитель детей, путешественников (в особенности мореплавателей), невинно осужденных, больных и бедных.
Как каждый значимый день в церковном и народном календарях, День Святого Николая оброс множеством примет и традиций. В народе праздник часто именуют Никола Зимний или Николин день. Этот день знаменует начало зимнего цикла праздников, венчает который Рождество, а завершает — Крещение.
Во многих местах России, в том числе и много где на Урале, с Николина дня справляли так называемую «никольщину». Праздновали обязательно в складчину, с большим количеством пива или браги из зерна нового урожая. В отличие от прочих — это праздник стариковский, основателей рода и глав больших семей. Общее веселье продолжалось дня три-четыре, съезжались ближайшие родственники и, конечно, приходили соседи. Этот праздник ушел с развитием коллективизации в 30-е годы, с отсутствием у крестьян лишнего зерна. Также сильно сказалось на нем дальнейшее разрушение большой семьи — роды в деревне практически исчезли.
Молодёжь в этот день начинала готовится к одному из своих самых любимых зимних развлечений — святочным посиделкам. Парни и девушки договаривались об откупе избы, заготавливали дрова, лучины, наряды.
В Николин день, 19 декабря, верующие идут в церковь, чтобы помолиться Николаю Угоднику, которого почитают как заступника несправедливо осужденных, малоимущих, больных и несчастных. Также в этот праздник в память о святом принято помогать знакомым и незнакомым.
В старину 19 декабря советовали раздать все долги и сходить в баню. Удачным эту дату называли для тех, у кого запланировано подписание важных документов. Можно отправиться на ярмарку, в магазин или на рынок: этот день годится для покупок, в том числе и крупных.
19 декабря нельзя сквернословить и ругаться с близкими. Давать или брать в долг тоже не следует. Кроме того, в этот день нельзя: