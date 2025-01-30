Владельцев «Камской долины» признали виновными в крахе компании

8 мая Пермский краевой суд ужесточил приговор в делу о мошенничестве в отношении заместителя гендиректора ГК «Камская долина» — генерального директора общества с ограниченной ответственности «Центр управления проектами» Алевтины Романовой. Подсудимой было назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Романову признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С 2017 по 2018 годы она, находясь в руководящей должности, злоупотребляла своими полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ, что привело к ущербу граждан и компаниям в размере 12 млн рублей. Так, от имени аффилированного юрлица она незаконно реализовала паи на квартиры в жилищно-строительном кооперативе «Синица». Организация была инвестором строительства многоквартирного жилого ул. Углеуральская, 27.