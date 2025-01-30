Владельцев «Камской долины» признали виновными в крахе компании

Posted 30 января, 06:46
Published 30 января, 06:46
Modified 30 января, 07:10
Updated 30 января, 07:10
Судья Индустриального районного суда Сергей Замышляев признал топ-менеджеров обанкротившегося застройщика «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтину Романову виновными в злоупотреблении полномочиями. Дело рассматривалось в суде дважды, первый раз адвокатам в январе 2023 года удалось вернуть дело из-за процессуальных моментов следствию. Второй раз на рассмотрение в суд дело поступило в ноябре 2023 года.
В результате Гладикову назначено два года лишения свободы, но суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Романова была приговорена к двум годам лишения свободы и также освободил от наказания.
Гособвинение в прениях в конце декабря прошлого года просило приговорить Гладикова к четырем, а Романову — к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания было запрошено обоим по два года запрета на руководящие должности в компаниях. Кроме того, прокуратура просит оставить гражданские иски потерпевших и гражданского истца ПКК «Фонд развития территорий» для рассмотрения в суде гражданской инстанции.
Обоим изначально инкриминировалось преступление по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), но суд переквалифицировал на более мягкий состав по ч. 1 ст. 201 УК РФ. По версии следствия, в 2014–2018 годах компании, входящие в группу «Камская долина», получили в общей сложности 1,83 млрд рублей на строительство четырех многоквартирных домов. В итоге дома в установленные сроки достроены не были, потерпевшими по делу были признаны несколько сотен пайщиков.
На фоне банкротства «Камской долины» Сбербанк инициировал и требования о несостоятельности самих топ-менеджеров Гладикова и Романовой. Им обоим были предъявлены иски на миллиард рублей по закрытой кредитной линии банка.
8 мая Пермский краевой суд ужесточил приговор в делу о мошенничестве в отношении заместителя гендиректора ГК «Камская долина» — генерального директора общества с ограниченной ответственности «Центр управления проектами» Алевтины Романовой. Подсудимой было назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Романову признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С 2017 по 2018 годы она, находясь в руководящей должности, злоупотребляла своими полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ, что привело к ущербу граждан и компаниям в размере 12 млн рублей. Так, от имени аффилированного юрлица она незаконно реализовала паи на квартиры в жилищно-строительном кооперативе «Синица». Организация была инвестором строительства многоквартирного жилого ул. Углеуральская, 27.
Ранее сообщалось, что злоупотребление Гладикова и Романовой связано с махинациями с паями в строящихся домах «Камской долины». Они привели к тому, что внесенные пайщиками и дольщиками деньги и векселя группы компаний были использованы руководителями на иные цели. Так, застройщики не закончили строительство домов и не ввели их в эксплуатацию. 636 пермяков и их семья остались без квартир. При этом общая сумма ущерба сложилась более 1,8 млрд рублей.