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Аборт

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Сентябрь 2024
В Пермском крае от абортов отговорили 30% женщин
Одной из практик доабортного консультирования стала работа медицинских психологов.
12 сентября 2024, 09:02
Апрель 2024
В Прикамье приостановили разработку закона о штрафах за склонение к аборту
В других регионах были выявлены проблемы с правоприменением закона.
9 апреля 2024, 05:11
Февраль 2024
Пермская епархия предложила платить врачам за отказ женщин от аборта
Поощрение врачей может стать частью проекта закона, связанного с абортами.
22 февраля 2024, 10:04
Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц
Рождаемость традиционно снижается.
5 февраля 2024, 04:24
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
Идею сейчас изучают юристы, но подобные законы введены уже в других регионах.
2 февраля 2024, 09:04

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