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Аэродром

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2024
Пермский яхтсмен Михаил Шило стал совладельцем аэродрома Луговское
Бизнесмен является возглавляет президиум Пермской федерации парусного спорта.
22 июля 2024, 05:50
Для участия в авиашоу «Крылья Пармы» в Пермь прибыла группа высшего пилотажа «Стрижи»
Мероприятие состоится 13 июля.
11 июля 2024, 03:50
Фото. Скульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в Кунгуре
Последний раз фестиваль проходил в Прикамье 10 лет назад.
8 июля 2024, 08:48
Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»
«Крылья Пармы» пройдут 13 июля с 13:00 до 18:00 на аэродроме «Фролово»
3 июля 2024, 12:17
2010
НЛО стало участником фестиваля «Крылья России — 2010»
При увеличении объект больше всего напоминает черный шар, который во время съемки не был виден.
9 августа 2010, 11:14

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