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Аномальная жара

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Июль
В каких городах-миллионниках России так же жарко, как в Перми?
7 июля, 03:40
Когда жара уйдет из Пермского края? Отвечает синоптик
5 июля, 08:23
В МЧС Прикамья предупредили жителей региона о жаре до +36°
4 июля, 05:33
Июнь
Максимум — в Добрянке! Метеорологи рассказали, как прошел жаркий четверг в Прикамье
14 июня, 08:18
Россию ждет аномальная жара: где температура может подняться до плюс 50 градусов?
4 июня, 16:12
Апрель
Аномальная жара в Прикамье начнется 19 апреля после обеда
Температурный фон составит +20˚.
19 апреля, 05:09
Январь
В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии
6 января, 06:34

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