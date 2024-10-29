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Авиаперевозчик

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Октябрь
Два авиаперевозчика планируют по два раза летать из Перми в Самарканд
29 октября, 09:25
Июль
До конца лета пермяки успеют слетать в Шарм-эль-Шейх
16 июля, 03:44
Май
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
6 мая, 05:16
Апрель
Египетская авиакомпания продлила полетную программу из Перми в Египет
26 апреля, 12:54
Туроператор запустит из Перми чартерные рейсы в Калининград
23 апреля, 09:39

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