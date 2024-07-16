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ЧП Пермь

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Июль
В Перми у ТЦ «Шоколад» столкнулись «Яндекс. Еда» и «Яндекс. Такси»
16 июля, 04:49
Апрель
Видео. «Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост
22 апреля, 09:05
В Индустриальном районе Перми во время движения загорелся грузовик
9 апреля, 08:21
Март
Видео. В Прикамье на дороге Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП с фурой
26 марта, 08:00
Видео. Чусовская прокуратура начала проверку по факту падения снега с крыши на женщину
22 марта, 09:16
В первый день весны две пермячки на «Мерседесах» устроили ДТП
Пострадавших нет.
1 марта, 12:49
Январь
Баррикадируют двери. В пермской школе сработала тревога о вооруженном нападении
31 января, 05:25

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