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Девочка

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2024
Александру Бастрыкину доложат о деле про девочку, в которой врачи забыли катетер
8 декабря 2024, 13:57
Днем 1 августа под Пермью в деревне Шилово пропала 11-летняя девочка
Волонтеры вышли на поиски пропавшей.
2 августа 2024, 02:52
В Перми приставы забрали 9-летнюю девочку из семьи из-за угрозы жизни
Родители бросили ребенка на произвол судьбы.
15 июля 2024, 12:56
В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк
Правоохранительные органы проводят проверку.
12 февраля 2024, 07:17
В Свердловском районе Перми в открытый люк провалилась девочка
По словам очевидца, ребенок был в шоковом состоянии.
9 февраля 2024, 12:48
Ушла в школу и не вернулась. В Перми ищут 16-летнюю девочку с пирсингом в носу
В настоящее время ее местоположение неизвестно. Поиски продолжаются.
2 февраля 2024, 13:06
2023
В Мотовилихинском районе Перми мужчина напал на 12-летнюю девочку
Полиция установила личность возможного нападавшего.
15 декабря 2023, 07:34
2011
Полиция намерена проверить в России все школы и детские сады
После взрыва в детском саду в Комсомольске-на-Амуре по стране прокатится ряд проверок.
2 августа 2011, 08:47
Следствие раскрыло подробности кизеловской трагедии
Задохнувшуюся в снегу на территорию детского сада в Кизеле школьницу пытались спасти бабушка и младший брат.
18 января 2011, 05:57

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