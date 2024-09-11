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Экспонаты

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2024
Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%
Первая выставка в новом здании галереи состоится уже в этом году.
11 сентября 2024, 08:50
Пермская художественная галерея потратит два миллиона на реставрацию экспонатов
Учреждение планирует отреставрировать15 экспонатов XVII–XVIII веков.
9 августа 2024, 12:41
Фото. Скульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в Кунгуре
Последний раз фестиваль проходил в Прикамье 10 лет назад.
8 июля 2024, 08:48
В Перми 14 января закрылся музей роботов-трансформеров
15 декабря 2023 года у владельца музея судебные приставы изъяли 236 экспонатов.
15 января 2024, 11:45
2010
Сокровища Пермской галереи собираются во Францию
Галерея получила «Гарантию судебной неприкосновенности» на все вывозимые экспонаты.
9 августа 2010, 06:31

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