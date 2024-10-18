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Электрокатамаран

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Октябрь
В Перми завершилась навигация электросудна «ЭкоходЪ 2»
18 октября, 04:29
Июнь
Спецпроект
Опера на велосипедах, панна-футбол и лекторий. Каким будет «Город встреч» в Перми
Properm.ru покатались по Каме и узнали, какие мероприятия вам нужно обязательно посетить.
Электрокатамаран «Экоход» начал прогулочные поездки по Каме
2 июня, 04:18
Май
В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска
23 мая, 09:32
Февраль
Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта
28 февраля, 12:45

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