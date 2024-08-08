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Электросамокат

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Август 2024
Глава СК заинтересовался самокатчиком, сломавшим 10-летнему ребенку руку в Перми
Доклад о ходе и результатах проверки будет представлен руководителем СУ СКР по Пермскому краю.
8 августа 2024, 02:48
Июнь 2024
Суд рассмотрит иск кикшеринга к Пермской гордуме по поводу запрета электросамокатов
Парковка электросамокатов в центре и на 38 улицах города была запрещена этой весной.
10 июня 2024, 11:07
Апрель 2024
Часть пермяков недовольны появившимися на улицах прокатными электробайками
Говорят, что велосипеды мешают ходить по тротуарам.
28 апреля 2024, 07:25
Лицо и одежда были в крови. Пермяк отсудил у самокатчика компенсацию за аварию
Студент, сбивший пешехода, пытался убежать.
27 апреля 2024, 03:24
Кикшеринг Urent хочет построить велопарковки в Перми за свой счет
Муниципальных велопарковок в центре города сейчас нет.
1 апреля 2024, 05:55
Сентябрь 2023
В Перми парень на электросамокате разбился насмерть, врезавшись в дорогую иномарку
5 сентября 2023, 19:46

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