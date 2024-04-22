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Гендиректор

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Апрель 2024
Прокуратура Прикамья подтвердила обвинения против депутата Пермской гордумы
Дело депутата будет направлено в суд.
22 апреля 2024, 06:42
Март 2024
Стало известно, когда построят новую остановку для наземного метро в Перми
Установка станции планируется уже летом 2025 года.
7 марта 2024, 12:22
Февраль 2024
Пермский АПК «Красава» возглавил экс-глава липецкого хозяйства «Данон»
С 4 октября временно исполняющим обязанности гендиректора был Павел Шехерев.
11 февраля 2024, 14:46
Январь 2024
Пермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО
Гендиректором компании остался Игорь Вылеток.
24 января 2024, 13:24
В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»
Состав электропоезда включает в себя пять вагонов на 416 мест.
18 января 2024, 12:53

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