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Гибель человека

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Декабрь
Инспекция труда начала расследование гибели работника возле ТЦ «Радуга»
12 декабря, 16:41
Прокуратура контролирует проверку инцидента с отрезанной головой рабочего в Перми
12 декабря, 09:37
Август
В результате атака ВСУ погибли 17 мирных жителей Курской области
20 августа, 07:40
Утонувшего в Сочи 12-летнего пермского школьника похоронят 6 августа
Тело погибшего привезут в Пермь сегодня.
4 августа, 05:44
Март
Сегодня днем в Перми товарняк насмерть сбил 65-летнего мужчину
21 марта, 14:13
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины от глыбы льда в Березниках
Проводятся необходимые экспертизы.
18 марта, 14:59
Январь
В ДТП на трассе Полазна-Чусовой погиб мужчина
20 января, 06:39

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