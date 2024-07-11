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Индекс потребительских цен

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Июль
В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси
11 июля, 11:26
Май
Каждый десятый житель Пермского края имеет доход ниже границы бедности
6 мая, 12:25
Апрель
Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо
16 апреля, 06:28
Март
Прикамье стало лидером по росту цен среди регионов Приволжского округа
4 марта, 05:23
Январь
Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО
20 января, 07:10

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