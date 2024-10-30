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Инженерные сети

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Октябрь
Фото. Новый участок набережной в Перми готов на 35%
30 октября, 09:46
Июнь
На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми построят 250 тыс. кв. м. жилья
20 июня, 03:16
Май
Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов
28 мая, 07:07
Апрель
Стал известен подрядчик по капитальному ремонту Пермского хореографического училища
5 апреля, 06:10
Март
Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ
11 марта, 04:54

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