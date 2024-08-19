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Колизей Атриум

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Август
В Перми открытие нового боулинга состоится осенью
19 августа, 11:09
Июль
Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли
1 июля, 03:18
Май
Открытие нового боулинг-центра в Перми ожидается в июне
17 мая, 05:33
Апрель
Компания, управляющая пермским «Колизеем», не может выбраться из убытков
18 апреля, 05:21
Стало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр
17 апреля, 05:16

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