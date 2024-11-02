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Компенсации

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Ноябрь
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
Октябрь
Чусовской мост станет платным только для транзитного транспорта
16 октября, 09:08
Сентябрь
Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее
3 сентября, 10:37
Июль
Жителям Оренбургской области, чьи дома уничтожил паводок, отказывают в компенсации
Пострадавшие от паводка в Оренбурге атаковали прокуратуру жалобами на действия региональных чиновников.
1 июля, 09:42
Июнь
Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?
19 июня, 10:32
Март
Автовладельцы отсудили у Чусовского металлургического завода компенсацию за машины
19 марта, 06:10

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