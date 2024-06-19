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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?

Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?

19 июня 2024, 10:32
Фото: kandinsky
Овербукинг в России не закреплен законом, поэтому зачастую гарантии и компенсации пассажирам формально не применимы.

Как пермский педагог попала на овербукинг

В октябре прошлого года пермский педагог не смогла улететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». На регистрации ей сообщили, что билетов было продано больше, чем мест в самолете. Без объяснения причин пермячку на рейс так и не допустили. Ей пришлось прибрести билет за счет своей кредитной карты значительно дороже. По возвращении их Москвы она узнала, что обратный билет на самолет тоже был аннулирован, ей снова пришлось покупать билет.

Ситуация привела к значительным убыткам для педагога. Поскольку отказ от перевозки со стороны «Победы» был незаконным, женщина обратилась в суд. В результате суд удовлетворил ее требования в полном объеме.

Общая сумма искового заявления сложилась в 290 тыс. рублей — это деньги на покупку новых билетов — 9 712 рублей, неустойку в сумме 102 256,42 рубля, проценты на сумму долга в размере 123,46 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, почтовые расходы в сумме 286,24 рубля, расходы на юридические услуги в сумме 19 тыс. рублей и штраф.

Сегодня овербукинг уже легализован в некоторых странах, однако в России эта ситуация еще не урегулирована законом. Как следствие, в случаях, когда рейс задержан или отменен из-за технических проблем или неблагоприятной погоды, гарантии и компенсации пассажирам в нашей стране формально не применимы. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru адвокат, партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Валерия Буркова.

Что должна предоставить авиакомпания пассажиру в период ожидания следующего рейса

При перерыве, задержке в перевозке, изменении маршрута по вине перевозчика или вследствие неблагоприятных метеоусловий, перевозчик должен безвозмездно создать пассажиру следующие условия ожидания:

  • предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
  • обеспечить два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечить прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечить горячим питанием при ожидании более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;
  • обеспечить размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время;
  • организовать доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
  • организовать хранение багажа.

Представляется, что овербукинг является ситуацией, возникшей именно по вине перевозчика, поэтому пассажир имеет право требовать все вышеперечисленное.

Как отстоять свои права при овербукинге

В случае столкновения с этой проблемой, необходимо сделать следующее:

  • собрать документы, подтверждающие бронирование и оплату билета
  • взять справку у перевозчика о том, что вас не посадили на рейс
  • взять адреса и телефоны свидетелей и тех, кто оказался в такой же ситуации
  • написать претензию авиакомпании-перевозчику с изложением сути проблемы и вашими требованиями

В том случае, если вам представители авиакомпании в аэропорту отказываются принять и зарегистрировать претензию, подайте ее в электронном виде через сайт перевозчика. После этого при первой возможности продублируйте заявку почтой.

Если перевозчик откажется добровольно удовлетворить требования, подавайте жалобу в Роспотребнадзор, Федеральное Агентство Воздушного Транспорта (Росавиация), Транспортную прокуратуру, а также обращайтесь в суд. Требовать от авиакомпании можно компенсации как морального, так и материального вреда, например, стоимость последующих билетов, которые «сгорели» и прочие убытки, вызванные отказом авиакомпании в перевозке, — рассказала Буркова.
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#Аэропорт#Компенсации#Авиакомпания#Овербукинг#Жалобы#Эксперты#Пассажирские права#Правовая защита
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