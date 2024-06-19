Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?

В октябре прошлого года пермский педагог не смогла улететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». На регистрации ей сообщили, что билетов было продано больше, чем мест в самолете. Без объяснения причин пермячку на рейс так и не допустили. Ей пришлось прибрести билет за счет своей кредитной карты значительно дороже. По возвращении их Москвы она узнала, что обратный билет на самолет тоже был аннулирован, ей снова пришлось покупать билет.