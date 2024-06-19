Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В октябре прошлого года пермский педагог не смогла улететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». На регистрации ей сообщили, что билетов было продано больше, чем мест в самолете. Без объяснения причин пермячку на рейс так и не допустили. Ей пришлось прибрести билет за счет своей кредитной карты значительно дороже. По возвращении их Москвы она узнала, что обратный билет на самолет тоже был аннулирован, ей снова пришлось покупать билет.
Ситуация привела к значительным убыткам для педагога. Поскольку отказ от перевозки со стороны «Победы» был незаконным, женщина обратилась в суд. В результате суд удовлетворил ее требования в полном объеме.
Общая сумма искового заявления сложилась в 290 тыс. рублей — это деньги на покупку новых билетов — 9 712 рублей, неустойку в сумме 102 256,42 рубля, проценты на сумму долга в размере 123,46 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, почтовые расходы в сумме 286,24 рубля, расходы на юридические услуги в сумме 19 тыс. рублей и штраф.
Сегодня овербукинг уже легализован в некоторых странах, однако в России эта ситуация еще не урегулирована законом. Как следствие, в случаях, когда рейс задержан или отменен из-за технических проблем или неблагоприятной погоды, гарантии и компенсации пассажирам в нашей стране формально не применимы. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru адвокат, партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Валерия Буркова.
При перерыве, задержке в перевозке, изменении маршрута по вине перевозчика или вследствие неблагоприятных метеоусловий, перевозчик должен безвозмездно создать пассажиру следующие условия ожидания:
Представляется, что овербукинг является ситуацией, возникшей именно по вине перевозчика, поэтому пассажир имеет право требовать все вышеперечисленное.
В случае столкновения с этой проблемой, необходимо сделать следующее:
В том случае, если вам представители авиакомпании в аэропорту отказываются принять и зарегистрировать претензию, подайте ее в электронном виде через сайт перевозчика. После этого при первой возможности продублируйте заявку почтой.
Если перевозчик откажется добровольно удовлетворить требования, подавайте жалобу в Роспотребнадзор, Федеральное Агентство Воздушного Транспорта (Росавиация), Транспортную прокуратуру, а также обращайтесь в суд. Требовать от авиакомпании можно компенсации как морального, так и материального вреда, например, стоимость последующих билетов, которые «сгорели» и прочие убытки, вызванные отказом авиакомпании в перевозке, — рассказала Буркова.