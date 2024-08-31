Спецпроект

Телефонные мошенники отняли у пермяка трехкомнатную квартиру в центре и деньги

Теперь преступники не только отнимают деньги и заставляют поджигать военкоматы, но и лишают граждан единственного жилья. Пострадавший и его родственники считают, что полиция бездействует.