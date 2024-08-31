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В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
31 августа, 06:58
Фото. В Перми 22 июня на пожаре спасли мужчину
23 июня, 09:45
Фото. В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей
Два санузла с ванной, душевой и сауной, два балкона, гардеробная и панорамный обзор из окна.
24 мая, 05:06
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
12 апреля, 08:59
Около ЖК «Ива Спортивная» в Перми начались съемки приключенческого сериала
25 марта, 10:10
2023
Спецпроект
Телефонные мошенники отняли у пермяка трехкомнатную квартиру в центре и деньги
Теперь преступники не только отнимают деньги и заставляют поджигать военкоматы, но и лишают граждан единственного жилья. Пострадавший и его родственники считают, что полиция бездействует.
Лучшие районы Перми для проживания в квартире
3 августа 2023, 06:18

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