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Льготная ипотека

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Июль
В Перми цены на первичное жилье растут, несмотря на отмену льготной ипотеки
30 июля, 03:44
Спецпроект
Эксперт рассказал, что будет на рынке жилья в Перми после отмены льготной ипотеки
К чему готовиться и нужно ли покупать новую квартиру в ближайшее время — читайте в материале.
Июнь
Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости
18 июня, 10:27
Май
В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%
23 мая, 04:29
Декабрь 2023
В среднем каждый житель Прикамья должен кредитным организациям 375 тыс. рублей
24 декабря 2023, 12:40
Сентябрь 2023
Минфин намерен почти вдвое сократить долю льготной ипотеки на первичном рынке
15 сентября 2023, 06:27

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