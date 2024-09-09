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2024
Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей
9 сентября, 09:22
С начала года хлеб в Прикамье подорожал на 11%
6 сентября, 03:03
В Перми подорожало мороженое. Рассказываем, на сколько и почему
26 мая, 17:17
Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему пасхальный кулич такой дорогой
30 апреля, 14:39
В Перми на 11% подорожал «шашлычный набор». Стоит ли ждать снижения стоимости
24 апреля, 06:28
Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей
18 марта, 08:10
Как бум китайского автопрома повлияет на цены? Отвечает эксперт из пермского политеха
12 января, 13:10
2023
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
19 декабря 2023, 10:44
2022
Спецпроект
По международным перевозкам в Пермь чаще всего поступает техника, запчасти и бытовая химия
Об этом сообщают представители логистических компаний. По их предположениям, большая часть этих грузов остается в регионе.

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