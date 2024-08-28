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Медаль

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Август
Замминистра экономического развития и инвестиций Прикамья стал Сергей Пашкин
28 августа, 03:23
Июль
Директор Пермской краевой филармонии награждена медалью «За любовь и верность»
27 июля, 10:42
Апрель
Известный пермский дирижер награждён медалью за вклад в развитие культуры
12 апреля, 12:40
Март
В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике
11 марта, 13:44
Февраль
Регистрация на лыжную гонку «Ёлки. Пермский период» заканчивается 2 марта
25 февраля, 14:30

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